Assurance habitation : votre contrat d'assurance protège-t-il votre jardin ?

Votre contrat d'assurance habitation couvre t-il votre mobilier de jardin ? ( Crédits photo: © zinkevych - stock.adobe.com )

Vous avez la chance d'habiter en maison ou en appartement avec jardin ? Attention : en cas de sinistre, vos extérieurs ne sont pas nécessairement couverts par votre contrat d'assurance habitation.

Barbecue, mobilier de jardin, clôtures, portail, abri, arbres… vous pensez que votre contrat d'assurance habitation intègre la protection des éléments présents dans votre jardin ? Ce n'est pas toujours le cas. En effet, la protection du jardin au sein d'un contrat d'assurance multirisques habitation (MRH) est souvent conditionnée à la souscription d'un certain niveau de formule ou d'une option spécifique. Eléments couverts, exclusions, coût de l'assurance jardin… tout ce qu'il faut savoir en tant que propriétaire ou locataire.

Une protection du jardin qui n'est pas toujours comprise dans l'assurance habitation

Vous avez souscrit un contrat d'assurance habitation en pensant que vous étiez non seulement couvert pour votre logement, mais également pour vos extérieurs ? Ce n'est pas forcément le cas. Selon Olivier Moustacakis, cofondateur d'Assurland, "ce n'est pas du tout automatique". Il ajoute que "ce qui est inclus dans la majorité des contrats d'assurances habitation, c'est le bâtiment principal, c'est-à-dire la maison et les annexes, si elles sont déclarées", mais pas nécessairement le jardin.

Et si votre contrat d'assurance multirisques habitation ne couvre pas votre jardin, les risques en cas de sinistre sont grands. En effet, vous pouvez alors être amené à payer de votre poche la remise en état de votre jardin en cas d'événement climatique, par exemple si une tempête vous contraint à faire abattre des arbres, ou d'avoir à racheter votre mobilier de jardin ou votre barbecue en cas de vol, le tout sans recevoir d'indemnisation de la part de votre compagnie d'assurance.

Comment protéger son jardin par l'intermédiaire de son assurance habitation ?

Vous voulez que la protection de votre jardin soit incluse au sein de votre assurance habitation ? Commencez par consulter votre contrat. Il est possible que cette garantie soit déjà prévue, notamment si vous avez indiqué que vous souhaitiez protéger votre jardin lors de la souscription de votre contrat. À défaut, prenez contact avec votre assureur, ou profitez-en pour faire jouer la concurrence, afin de souscrire un niveau de formule supérieur ou d'ajouter une garantie dédiée à la protection de vos extérieurs.

"Selon les assureurs, la couverture du jardin peut dépendre d'une formule ou d'une option à souscrire. Pour le savoir, il faut regarder dans les conditions particulières et générales, voir comment l'offre est construite" souligne Samuel Bansard, directeur des activités de comparaison d'assurances pour Meilleurtaux. La liste des équipements couverts doit également être minutieusement étudiée afin de choisir la couverture la mieux adaptée à vos besoins, de même que le type d'événements couverts.

Protéger son jardin via son assurance habitation, combien ça coûte ?

Comme chaque garantie, la protection d'un jardin au sein d'un contrat d'assurance habitation a un coût. Celui-ci est néanmoins influencé par la taille du jardin et la valeur à couvrir. "Forcément, pour un jardin dans une villa de plusieurs centaines de m2 avec un mobilier haut de gamme, des arbres de valeur, ce ne sera pas le même prix qu'un petit jardin de 10 ou 20 m2" cite à titre d'exemple Samuel Bansard.

Pour Olivier Moustacakis, il est possible d'estimer le montant de la prime liée à la protection de son jardin à 10 % du prix de son assurance habitation "voire davantage s'il y a, par exemple, un arbre à couvrir". Dans tous les cas, pensez à vérifier les éventuels cas d'exclusion, notamment en matière de vol. Certains assureurs, par exemple, ne prennent pas en charge les vols, le vandalisme ou les dégradations sans effraction.