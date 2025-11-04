Assurance emprunteur : une nouvelle garantie pour protéger votre famille

Avec la garantie aide à la famille, l'assurance emprunteur protège l'assuré et ses enfants (Crédits: Adobe Stock - IA)

En 2025, une nouvelle garantie dite « aide à la famille » vient enrichir l'assurance emprunteur. Une avancée majeure qui permet d'étendre la couverture à la famille de l'emprunteur et plus particulièrement à ses enfants.

Jusqu'à présent, le contrat d'assurance emprunteur ne comportait que des garanties centrées sur la situation de l'assuré lui-même : décès, invalidité ou encore incapacité de travail, etc.

Désormais, avec la garantie «aide à la famille», qui vient enrichir la garantie ITT, si un enfant est gravement malade, handicapé ou victime d'un accident, l'assuré peut être couvert s'il doit réduire ou interrompre son activité professionnelle pour s'en occuper.

Quel est le principe de l'assurance emprunteur d'un crédit immobilier ?

L'assurance emprunteur est souscrite pour couvrir un prêt immobilier , c'est-à-dire que son rôle est de prendre le relais dans le remboursement des mensualités du crédit en cas de défaillance de l'emprunteur.

Toutefois, l'assurance emprunteur n'est activée que dans des cas bien précis en fonction des garanties prévus au contrat, comme le décès, l'invalidité ou encore la perte d'emploi et en fonction des quotités assurées choisies par chacun des co-emprunteurs.

Bon à savoir : la caution Crédit Logement , partenaire de BoursoBank complète l'assurance emprunteur en couvrant les impayés qui ne relèvent pas des conditions prévues au contrat. Dans ce cas, la société de cautionnent règle à la banque les montants qui n'ont pas été honorés puis se retourne vers l'emprunteur pour engager les procédures nécessaires et obtenir leur remboursement.

A lire aussi // Assurance emprunteur : à quoi sert la déclaration non-fumeur ?

Devenir propriétaire sans être en CDI : c'est possible avec le prêt immobilier de BoursoBank !

Assurance emprunteur et loisirs à risque : quelles conséquences ?

Quelles sont les garanties de l'assurance emprunteur ?

Il appartient à l'établissement prêteur de définir la couverture minimale qu'il exige de ses emprunteurs pour garantir un prêt immobilier.

Parmi les garanties les plus courantes, on retrouve la garantie décès, mais aussi la garantie invalidité permanente partielle ou totale (IPP ou IPT), la garantie perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et la garantie incapacité temporaire totale de travail (ITT).

Il existe également d'autres types de garanties, plus optionnelles mais qui peuvent s'avérer pertinentes selon le profil de l'emprunteur, comme la garantie perte d'emploi.

Une nouvelle garantie pour une meilleure protection des emprunteurs

Jusqu'ici, les garanties de l'assurance emprunteur ne s'activaient qu'en fonction de la situation de l'assuré.

Les choses évoluent en 2025, avec la mise en place obligatoire d'une garantie dite «aide à la famille» : cette fois, le parent assuré peut être couvert, sous certaines conditions, s'il doit arrêter de travailler ou réduire son activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant atteint d'une maladie grave, d'un handicap ou victime d'un accident.

BoursoBank va plus loin avec son assurance emprunteur

Ce changement de paradigme vers une assurance emprunteur encore plus protectrice est dans la droite ligne des valeurs portées par BoursoBank .

C'est pourquoi le contrat collectif d'assurance emprunteur que nous proposons à nos clients BoursoBank (1) est désormais enrichi avec «la garantie aide à la famille» et cela sans surcoût pour les assurés.

En effet, pour tout nouveau contrat souscrit, la garantie aide à la famille est maintenant comprise directement dans l'option incapacité totale de travail (ITT) de l'assurance emprunteur.

Concrètement, l'assuré peut bénéficier de la garantie aide à la famille si son enfant de moins de 20 ans, est atteint d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident grave, et qu'il est contraint de cesser ou de réduire son activité professionnelle pour s'occuper de son enfant.

Bon à savoir : pour que l'assurance emprunteur s'active, le parent assuré doit percevoir l'allocation Journalière de présence parentale (AJPP) versée par la Caisse d'allocations familiales (CAF).

La garantie aide à la famille prend en charge, sur une période de 28 mois maximum, 50% du montant de la mensualité du prêt, dans la limite de 4.000 euros et à hauteur de la quotité souscrite pour un crédit immobilier finançant l'achat d'une résidence principale, mais aussi d'une résidence secondaire ou d'un bien en immobilier locatif.

(1) Contrat d'assurance de Groupe décès, invalidité, incapacité souscrit par Boursorama, auprès de CNP Assurances. Boursorama est immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 022 916 en tant que courtier en assurance.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Vous avez un projet d'achat immobilier ? Protégez votre crédit immobilier avec l'assurance emprunteur Boursobank pour bénéficier : - D'un tarif compétitif (1) - D'une adhésion 100% en ligne intégrée à votre demande de prêt - De cotisations fixes et transparentes - De garanties complètes sans surcoût pour les fumeurs, les pratiquants de sports ou métiers à risques Découvrir l'assurance emprunteur BoursoBank (1) BoursoBank, banque la moins chère sur l'assurance du crédit immobilier pour la 4ème année consécutive : Etude menée en avril 2025 par Minalea. Au global, pour le contrat d'assurance emprunteur, BoursoBank demeure la banque la moins chère en assurance emprunteur groupe. Voir détail de la méthodologie, du périmètre de l'étude et contenu de l'article.