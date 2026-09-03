information fournie par Boursorama avec LabSense • 03/09/2026 à 08:30

Quelles sont les aides pour un aidant familial ? / iStock.com - seb_ra

Aidant : un statut juridique, mais avant tout, une réalité humaine

Depuis la loi du 28 décembre 2015, l’aidant familial est officiellement reconnu comme « toute personne qui apporte une aide régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir les actes ou les activités de la vie quotidienne ». Cette définition englobe un conjoint, un enfant, un voisin, un ami : toute personne qui, sans rémunération, soutient un proche fragilisé. Mais derrière les mots, il y a une réalité bien plus dense. Être aidant, c’est organiser les soins, gérer les démarches, rassurer, porter, écouter, coordonner… C’est devenir le pilier discret d’un quotidien bouleversé. Cette reconnaissance juridique a permis d’ouvrir des droits spécifiques, mais elle rappelle surtout que ce rôle, souvent assumé dans l’ombre, constitue un véritable acte de solidarité nationale.

Des aides pour ne pas s’oublier soi-même

Lorsqu’un aidant doit réduire son activité professionnelle, l’Allocation Journalière du Proche Aidant devient un précieux filet de sécurité. Elle permet de prendre un congé dédié tout en recevant une indemnisation versée par la CAF ou la MSA. Ce temps suspendu, souvent méconnu, offre la possibilité de se consacrer pleinement à son proche sans sacrifier totalement ses revenus. Et lorsque l’absence n’est pas possible, certaines entreprises permettent le don de jours de repos entre collègues : une solidarité discrète, mais qui change tout. À cela s’ajoute l’Assurance Vieillesse des Aidants, qui valide des trimestres de retraite pendant les périodes d’accompagnement. Une manière de reconnaître que prendre soin d’un proche, c’est aussi travailler, autrement, mais intensément. Au-delà des aides financières, de nombreuses structures accompagnent les aidants : plateformes de répit, CLIC, MDPH, associations locales, mais aussi des formations gratuites pour apprendre les bons gestes ou prévenir l’épuisement. Certaines familles choisissent de déléguer une partie des tâches grâce à l’emploi d’un salarié à domicile, bénéficiant d’un crédit d’impôt avantageux. Peu à peu, un véritable écosystème se construit pour que les aidants ne soient plus seuls face à la charge émotionnelle et organisationnelle que représente l’accompagnement d’un proche.

Le droit au répit : souffler sans culpabiliser

Parce qu’on ne peut pas aider sans reprendre son souffle, la loi prévoit un droit au répit pour les aidants de personnes bénéficiant de l’APA. Il permet de financer des solutions de relais : accueil de jour, hébergement temporaire, intervention à domicile… Une parenthèse bienvenue pour se reposer, gérer une urgence ou simplement retrouver un peu de temps pour soi. Ce droit n’est pas un luxe : c’est une nécessité pour éviter l’épuisement et préserver la relation aidant-aidé.