Fruits et légumes : ces astuces simples pour payer moins cher malgré la hausse des prix

Les tomates et les courgettes se vendent 30 % plus cher qu'il y a un an. Illustration. (WHITESESSION / PIXABAY)

Après un été marqué par de fortes chaleurs, la sécheresse et les incendies, les récolte ont été moins abondantes, ce qui a fait grimper les prix de certains fruits et légumes. Selon une enquête de l'association Familles rurales publiée en juillet, les tomates et les courgettes se vendent 30 % plus cher qu'il y a un an et le prix des haricots a grimpé de 24 %. Il existe cependant des moyens de faire des économies sans nécessairement se priver, comme l'a expliqué le maraîcher Florian Gilbert auprès de TF1 ce mercredi 2 septembre 2026.

Ne pas se fier à l'apparence

L'un des moyens les plus simples consiste à se tourner vers des produits moins recherchés par les consommateurs, notamment ceux dont l'aspect présente un défaut. Ces fruits et légumes « moches » ont exactement la même saveur que les autres selon le maraîcher, qui les vend parfois jusqu'à moitié prix.

Autre solution : adapter ses achats à la saison. Les produits cultivés au bon moment de l'année sont généralement plus abondants et proposés à des tarifs plus intéressants que ceux importés ou hors-saison. « C’est la meilleure manière de faire des économies » , estime Florian Gilbert. Il en a fait la démonstration avec deux paniers, dont un composé de produits français et de saison pesant 4 kg, et un second de 2 kg contenant des produits importés. Malgré l'écart de poids, le premier revenait moins cher.

Privilégier les circuits courts

Il conseille enfin, lorsque cela est possible, de se rapprocher des producteurs ou de commerces travaillant en circuit court. « Si vous pouvez aller au plus direct avec vos producteurs, ou même vos petits primeurs, qui sont souvent pas très loin du producteur, c’est mieux » , conclut le spécialiste.