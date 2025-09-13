Wifi gratuit en avion, report des congés payés en cas d'arrêt maladie et le boom des mariages

Au programme de ce JT : Air France devient la première compagnie européenne à proposer le wifi haut débit gratuit à bord de ses avions grâce à Starlink. On verra aussi que tomber malade pendant ses congés ne sera peut-être plus synonyme de vacances perdues, après une décision de la Cour de cassation. Et on terminera par un record : près de 270.000 mariages attendus en 2025, derrière ce boom, une facture en forte hausse.
