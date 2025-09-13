 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wifi gratuit en avion, report des congés payés en cas d'arrêt maladie et le boom des mariages
information fournie par BoursoBank Clients 13/09/2025 à 09:00

Au programme de ce JT : Air France devient la première compagnie européenne à proposer le wifi haut débit gratuit à bord de ses avions grâce à Starlink. On verra aussi que tomber malade pendant ses congés ne sera peut-être plus synonyme de vacances perdues, après une décision de la Cour de cassation. Et on terminera par un record : près de 270.000 mariages attendus en 2025, derrière ce boom, une facture en forte hausse.

