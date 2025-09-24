Voitures hybrides en 2025 : quelles options pour allier performance et écologie ? / iStock.com - Baloncici

Comment fonctionne une voiture hybride ?

Pour celles et ceux qui hésitent entre une voiture thermique et une voiture électrique, il y a l’option hybride, c’est-à-dire une voiture qui, pour faire simple, allie les deux types de motorisations. En d’autres termes, un véhicule hybride est équipé d’un moteur thermique (aussi appelé « moteur à combustion interne ») et d’un moteur électrique. Lorsque vous conduisez sur des routes nationales ou encore sur des autoroutes, c’est le moteur thermique qui fonctionne. Lorsque votre voiture roule à basse vitesse (comme en centre-ville lorsque la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h), c’est le moteur électrique qui prend le relai. Dans certains cas, les deux moteurs fonctionnent ensemble. Des batteries stockent l’électricité tandis qu’un ordinateur gère la répartition des motorisations. La voiture hybride a deux grands atouts : elle permet de réduire les émissions de CO2 et de réaliser jusqu’à 30 % d’économies de carburant. Mais comment bien choisir son véhicule hybride afin de bénéficier d’une belle performance alliée à une empreinte carbone réduite ?

Quatre types de voitures hybrides

Il existe de nombreux modèles de voitures, aussi faire son choix parmi tous les véhicules hybrides commercialisés peut être assez compliqué. Pour y voir plus clair, commençons par différencier les quatre types d’hybrides : micro-hybride : intéressant pour la ville et lorsque l’on doit s’arrêter fréquemment mais qu'on ne dispose pas d’un mode 100 % électrique ; hybride léger (ou « mild hybrid » en anglais) : comme le précédent, il ne dispose pas d’un mode électrique mais sa batterie est plus puissante que celle d’un véhicule micro-hybride, ce qui permet de moins solliciter le moteur thermique lors des accélérations ; full hybrid (comprenez « tout hybride » en français) : un véhicule full hybrid peut rouler en 100 % électrique mais à des moments bien précis ; hybride rechargeable : unique modèle pouvant rouler en 100 % thermique ou en 100 % électrique sur de longues distances et rechargeable sur borne ou secteur (pour une autonomie d’une cinquantaine de kilomètres environ). Pour faire votre choix, vous devez prêter attention au type de véhicule hybride et à divers éléments comme les économies financières réalisables, l’usage que vous ferez de votre véhicule, votre budget mais aussi le coût d’entretien du véhicule dont les caractéristiques techniques diffèrent de celles d’une voiture thermique ou électrique. La puissance de la voiture est aussi à prendre en compte tout comme sa valeur selon son kilométrage (car vous pourriez avoir envie ou besoin de la revendre). Peut-être avez-vous des marques préférées ? Dans ce cas, commencez par vous renseigner sur les modèles que ces dernières proposent.

Informations complémentaires

Certaines voitures hybrides coûtent environ 20 000 € contre plus de 50 000 € pour d’autres modèles. D’occasion, elles sont vendues entre 10 000 € et 25 000 € environ, mais attention aux arnaques. Il existe peut-être des primes locales, aides et autres offres pour l’achat d’un véhicule hybride ? Renseignez-vous à ce sujet.