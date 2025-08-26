Vacances et cybersécurité : protéger ses données bancaires en déplacement / iStock.com - Sitthiphong

Un contexte propice aux cyberattaques

Durant l’été, la baisse de vigilance est notable. Les salariés en entreprise sont en effectifs réduits et les particuliers profitent du soleil plutôt que de vérifier la sécurité de leurs appareils. Les pirates, eux, savent tirer parti de ce relâchement. Phishing, ransomwares ou encore malwares envoyés par email sont autant de méthodes utilisées pour subtiliser des données sensibles, en particulier les coordonnées bancaires. Ainsi, près d’un tiers des entreprises constatent une recrudescence des attaques informatiques durant les congés.

Préparer ses appareils avant le départ

Quelques gestes simples permettent de réduire considérablement les risques. Mettre à jour ses systèmes et applications garantit l’installation des derniers correctifs de sécurité. Activer un code PIN ou une reconnaissance biométrique évite qu’un appareil volé ne livre toutes ses informations au premier venu. Autre réflexe indispensable : sauvegarder ses données (photos, documents, contacts) sur un cloud ou un disque dur externe, pour ne pas tout perdre en cas d’incident. Enfin, limiter le nombre d’appareils emportés réduit mécaniquement la surface d’attaque.

Le Wi-Fi public : un faux ami

Dans un café, une gare ou un hôtel, se connecter à un Wi-Fi gratuit est tentant. Pourtant, ces réseaux sont rarement sécurisés. En effet, les cybercriminels peuvent y intercepter les échanges, récupérer des mots de passe ou détourner une transaction bancaire. La règle d’or est d’éviter toute opération sensible, comme la consultation d’un compte bancaire. À défaut, mieux vaut recourir à un VPN, qui chiffre les communications, ou utiliser le partage de connexion de son téléphone.

Réseaux sociaux et géolocalisation, une mine d’or pour les pirates

Partager en temps réel son arrivée à l’aéroport ou son cocktail sur une plage paradisiaque expose à plusieurs risques. Ces informations, accessibles au plus grand nombre, signalent aussi que votre domicile est vide. De plus, certaines applications collectent et stockent des données de localisation. Désactiver le suivi sur les applis qui n’en ont pas besoin et attendre son retour avant de publier ses photos sont de bons réflexes pour ne pas s’exposer inutilement.

Rester vigilant même après les vacances

La cybervigilance ne s’arrête pas au retour. En effet, il est conseillé de vérifier l’activité de ses comptes bancaires et réseaux sociaux pour repérer d’éventuelles anomalies. Les applications de voyage téléchargées pour l’occasion peuvent être supprimées. Elles n’ont plus d’utilité et conservent parfois des accès à vos données. Enfin, trier ses emails à son retour permet d’éliminer spams et tentatives de phishing accumulés pendant l’absence. Ainsi, voyager connecté exige une vigilance constante. En préparant ses appareils avant le départ, en adoptant des comportements prudents en déplacement et en procédant à quelques vérifications au retour, chacun peut profiter de ses vacances sans offrir ses données bancaires sur un plateau aux cybercriminels.