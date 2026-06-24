information fournie par Boursorama avec LabSense • 24/06/2026 à 08:30

Vacances en toute sécurité : déjouer les fraudes à la location saisonnière / iStock.com - Pla2na

Repérez les « red flags » avant de réserver !

Les arnaques à la location saisonnière suivent souvent le même schéma : un prix trop beau pour être vrai, un propriétaire insaisissable ou une urgence inventée pour vous faire payer au plus vite. Un appartement à moitié prix en plein mois d’août sur la Côte d’Azur ? On lève le sourcil. Les escrocs adorent aussi les phrases-pièges comme « plusieurs familles sont intéressées » ou « acompte à verser dans l’heure ». Autre classique : le faux propriétaire qui recycle les photos d’une vraie annonce, invente une excuse pour éviter la visite, puis disparaît dès l’acompte encaissé. Certains créent même de faux sites imitant Airbnb ou Booking pour voler identifiants et données bancaires. Pour éviter ces pièges, mieux vaut comparer les prix, demander un échange téléphonique ou des photos supplémentaires, vérifier l’adresse sur Google Maps et consulter les avis. Et si l’interlocuteur reste flou, on passe à l’annonce suivante.

Misez sur le contrat et le paiement sécurisé !

Depuis 2019, un contrat écrit est obligatoire pour toute location saisonnière : simple, clair, il fixe les engagements de chacun et vous protège en cas de pépin. Par ailleurs, quand une arnaque se prépare, un indice revient presque toujours : le paiement hors plateforme. Des demandes de virement sur un RIB « exotique », ou via un service de transfert d’argent doivent vous alerter. Les plateformes comme Airbnb, Abritel ou Booking offrent un paiement sécurisé et des recours en cas de litige. En sortir, c’est un peu comme quitter les pistes balisées pour rejoindre le « hors-piste ». Pour rester du bon côté, mieux vaut payer par carte bancaire, conserver toutes les preuves et vérifier l’identité du propriétaire. Si quelque chose sonne faux ou que l’interlocuteur entretient le flou, on « next » à nouveau.

L’arnaque est constatée, agissez vite !

En cas d’arnaque, chaque minute compte : contactez immédiatement votre banque pour tenter de bloquer ou contester le paiement, puis signalez les faits sur PHAROS et, si besoin, déposez plainte. Conservez toutes les preuves - messages, RIB, photos, liens... - elles seront cruciales pour espérer un remboursement. Si le logement est non conforme, la responsabilité du propriétaire peut être engagée : mise en demeure, puis recours auprès d’un conciliateur ou d’un médiateur.