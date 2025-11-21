Une société d’achat-vente d’or soupçonnée d’avoir escroqué une vingtaine d’investisseurs à Perpignan

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 21/11/2025 à 15:19

La valeur des pièces dans lesquelles les clients ont investi aurait été largement surévaluée. Illustration. (Moritz320 / Pixabay)

Spécialisée dans l’achat et la revente d’or, une société installée à Perpignan (Pyrénées-Orientales) est au cœur d’une vaste affaire d’escroquerie présumée. Au total, au moins 21 personnes ont déposé plainte, a indiqué le parquet à Actu Perpignan , mardi 18 novembre 2025.

Une promesse de gains mirobolants

Nommée Société Numismatique & d’Investissement (SNI), l’entreprise en question a ouvert en 2018 avant de définitivement fermer ses portes en octobre 2025. Entre-temps, elle aurait fait miroiter des sommes mirobolantes à des clients en les incitant à investir dans l’or, dont le cours a explosé avec une hausse de près de 130 % en quatre ans.

Auprès du site d’information, un agriculteur qui en aurait été victime a expliqué avoir dépensé 18.000 euros pour acquérir quatre pièces d’or auprès de la société, qui lui aurait alors garanti 20 % de gains. Mais un an après avoir signé ce « contrat de dépôt-vente pour investissement » , l’établissement a fermé et le client n’a jamais récupéré la somme promise.

Une enquête ouverte

L’homme se serait également rendu compte que les valeurs ont été largement surévaluées. « Je suis allé voir un autre numismate. Il m’en propose à peine 3.000 euros. Ce ne serait pas de vraies pièces. Elles auraient été refrappées » , a-t-il déploré. Il aurait ensuite tenté de joindre le gérant de l’entreprise à plusieurs reprises, mais en vain, tout comme Actu Perpignan. Depuis l’agriculteur aurait été contacté par plusieurs autres victimes présumées.

Au nombre de 21 pour le moment, ces dernières pourraient être encore davantage. « Il n’est pas exclu que ce chiffre augmente dans les jours à venir » , a indiqué le procureur adjoint Philippe Latgé. Une enquête est en cours au commissariat de police de Perpignan, des chefs d’escroquerie, abus de confiance, et blanchiment de ces délits. »

Une « pyramide de Ponzi » ?

D’après les premiers éléments, il s’agirait d’une escroquerie basée sur un système de « pyramide de Ponzi » qui aurait fait perdre « plusieurs dizaines de milliers d’euros » à certains clients, selon le magistrat. « Par un système de recommandations mes clients ont été mis en contact avec un gérant de société peu scrupuleux » , a indiqué l’avocate de plusieurs plaignants auprès d’ ICI Roussillon . « J’ai des clients qui dans le contexte économique anxiogène et avec la flambée de l’or, ont même vendu leur maison. Ils sont très peu aisés mais ont investi 200.000 euros » , a-t-elle ajouté.