Une retraitée perd 25.000 euros après avoir été piégée par un faux Emmanuel Macron

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 16/06/2026 à 12:10

Piégée par un faux Emmanuel Macron, une retraitée vivant en Meurthe-et-Moselle a perdu 25.000 euros. (sabinevanerp / Pixabay )

Elle a perdu toutes ses économies. D'après une histoire révélée par L'Est Républicain et relayée par ICI Lorraine , une octogénaire installée en Meurthe-et-Moselle a été arnaquée de 25.000 euros après avoir été piégée par une fausse publicité générée grâce à l'intelligence artificielle. La vidéo, qu'elle a découverte en juin 2025, mettait en scène Emmanuel Macron et Bernard Arnault.

Une « rentabilité exceptionnelle »

Le président de la République et le milliardaire français y vantaient une plateforme d'investissement à la « rentabilité exceptionnelle » , racontent nos confrères. Convaincue, la retraitée a rempli un formulaire en ligne et a été contactée par un prétendu conseiller financier quelques jours plus tard. Celui-ci l'a invitée à effectuer un premier versement de 5.000 euros.

Puis quelques semaines plus tard, elle a reçu des intérêts de quelques centaines d'euros, renforçant ainsi sa confiance envers le dispositif. Son interlocuteur l'a alors encouragée à investir de plus en plus, ce qu'elle a fait. Au total, en deux mois, l'octogénaire a versé l'intégralité de ses économies, soit 25.000 euros.

Une enquête, mais peu d'espoir

Une somme qu'elle ne reverra jamais puisqu'elle a été piégée par un faux site qui a par ailleurs soudainement disparu. Une enquête est toujours en cours mais comme l'explique un policier, il est très difficile d'identifier le ou les auteurs d'une telle arnaque. « Cette habitante de Pont-à-Mousson a malheureusement perdu gros dans cette histoire » , déplore l'agent.

Il en a profité pour lancer un appel à la vigilance concernant ce procédé de plus en plus répandu en France. « Jamais un conseiller bancaire ne vous demandera votre numéro de carte bancaire ou d'effectuer un virement sur un autre compte, ne jamais installer un logiciel à la demande d'un interlocuteur au téléphone et méfiez-vous toujours des offres miraculeuses » , a-t-il rappelé.