03/12/2025

Un sapin qui reste vert tout au long des fêtes : c'est possible ! / iStock.com - AlbertoChagas

Choisir le bon moment pour l’acheter

Un sapin garde mieux ses aiguilles lorsqu’il arrive chez vous encore bien hydraté. Ainsi, plus l’achat est tardif, plus vous limitez le temps passé dans une pièce chauffée, ce qui l’assèche. Opter pour un arbre produit localement améliore aussi sa fraîcheur, car le transport est plus court. Dans la nature, un conifère perd parfois quelques aiguilles pour économiser sa sève. En intérieur, cette réaction s’intensifie si l’arbre a été coupé trop tôt ou s’il a déjà trop voyagé. Acheter au bon moment reste donc un premier geste essentiel pour le garder bien touffu.

Identifier l’espèce la plus résistante

Tous les sapins ne réagissent pas de la même façon. Le Nordmann est devenu la référence grâce à sa capacité à garder ses aiguilles plusieurs semaines. Il ne dégage pas une forte odeur, mais résiste mieux à la chaleur. Le Nobilis et le Douglas offrent aussi une bonne tenue. L’épicéa sent merveilleusement bon mais il perd plus vite ses aiguilles. Les spécialistes recommandent de l’acheter seulement quelques jours avant Noël si l’on y tient. C’est un compromis qui permet de profiter de son parfum sans le voir se dégarnir trop tôt.

Opter pour un sapin en motte pour prolonger sa fraîcheur

Un sapin conservé avec ses racines reste vivant et supporte mieux les changements d’ambiance. Une motte bien formée, une terre de qualité et un arrosage régulier l’aident à garder un beau feuillage. Pour qu’il tolère la chaleur de votre salon, mieux vaut le faire passer par une période d’adaptation. Commencez par le laisser dehors, placez-le ensuite dans une pièce fraîche, puis installez-le dans la pièce principale. Cette transition limite le choc thermique, une cause fréquente de chute d’aiguilles.

Faire attention à la chaleur et à l’emplacement

Un sapin supporte mal les environnements trop chauds. Radiateurs, cheminées, appareils électriques et baies vitrées en plein soleil accélèrent son dessèchement. L’air qui circule trop vite n’est pas idéal non plus, car les courants d’air favorisent la perte d’eau. Il est donc conseillé de lui réserver un espace aéré mais stable, loin des sources de chaleur. Même la décoration joue un rôle. Des guirlandes à LED évitent de chauffer les branches et une décoration légère limite la tension sur les rameaux.

L’hydratation, un geste indispensable

Enfin, un sapin coupé doit garder sa base dans l’eau pour rester hydraté. Ainsi, les supports avec réservoir simplifient cette étape. Un modèle posé sur une bûche peut aussi être humidifié, à condition de débrancher les guirlandes. Vaporiser légèrement les branches deux ou trois fois par semaine aide également, sauf si vos décorations ne supportent pas l’humidité. Avec ces soins, un Nordmann peut tenir jusqu’à huit semaines et un épicéa deux à trois semaines, de quoi profiter longtemps de son éclat.