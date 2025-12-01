Retraite : si le budget de la Sécu n’est pas adopté, voici la revalorisation qui sera appliquée sur les pensions

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 01/12/2025 à 16:10

Les pensions de retraite pourraient finalement être revalorisées si le budget n'est pas voté à temps. (illustration) (Pixabay)

En vertu d’une règle inscrite dans le Code de la Sécurité sociale, chaque 1er janvier, les retraites sont automatiquement revalorisées, leur montant étant indexé sur l’inflation. Mais cette année, cette mécanique pourrait être remise en cause. Le gouvernement a en effet introduit dans le budget de la Sécurité sociale, actuellement débattu au Parlement, un gel des pensions en 2026. Concrètement, si le texte est définitivement adopté, aucune revalorisation n’aurait lieu en janvier prochain. L’exécutif prévoit une économie de 2,7 milliards d’euros grâce à cette mesure.

Une revalorisation de 0,9% des pensions en 2026 ?

Cette disposition a constitué un point de désaccord entre les différentes forces politiques. En novembre, l’Assemblée nationale avait rétabli l’indexation des pensions. Transmis au Sénat, le texte a de nouveau été modifié, avec la réintroduction du gel sauf pour les pensions inférieures à 1 400 euros. Ce mercredi 3 décembre, il doit être examiné en commission mixte paritaire. Si aucun compromis n’est trouvé, le budget retournera à l’Assemblée, avec le risque de ne pas être adopté à temps pour une application au 1er janvier.

Dans ce scénario, la règle d’indexation s’appliquerait, indique Ouest-France . Selon les calculs de la CFDT Retraités, la pension de base de janvier, versée le 9 février pour les retraités du privé, augmenterait de 0,9 %. Une revalorisation bien plus faible que les années précédentes, en raison du ralentissement de l’inflation : elle avait atteint 2,2 % en début d’année 2025 et 5,3 % au 1er janvier 2024.