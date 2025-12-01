information fournie par Boursorama avec LabSense • 01/12/2025 à 08:30

RIB et sécurité : comment éviter les risques de fraude ? / iStock.com - Visions

Qu’est-ce qu’un RIB ?

Le relevé d’identité bancaire (RIB) est un document officiel transmis par les établissements bancaires. Il permet d’identifier les comptes et d’effectuer des virements et prélèvements. Un RIB comporte plusieurs informations comme le numéro de compte, la clé RIB, le nom du titulaire du compte, le code banque, le code guichet ou encore l’IBAN (identifiant international du compte) et le BIC (identifiant international de la banque). Le RIB est fréquemment employé, même entre particuliers. Mais est-il sans risques ?

Partage de RIB : quels sont les risques ?

Communiquer son RIB peut présenter des risques. En effet, certains escrocs utilisent des RIB pour enregistrer de faux mandats de prélèvement. Ils peuvent ainsi prélever des sommes sur les comptes bancaires ciblés. Les banques contrôlent les transferts d’argent, néanmoins des prélèvements non autorisés sont parfois signalés, il faut donc faire preuve de prudence. La réglementation européenne protège les consommateurs mais il faut réagir et agir le plus rapidement possible. Le titulaire du compte dispose de 13 mois pour demander le remboursement d’un prélèvement frauduleux mais c’est une démarche qui peut être longue et compliquée. En cas de prélèvement SEPA non autorisé et après vérification, votre banque doit vous rembourser intégralement.

Comment limiter les risques de fraude ?

Ne partagez jamais votre RIB avec des inconnus ou sur un site Internet public. Ne partagez votre RIB qu’avec des personnes et organismes de confiance. Vérifiez régulièrement votre ou vos comptes afin de vous assurer qu’aucune opération douteuse n’a été réalisée. Pensez aussi à vous rapprocher de votre banque afin de savoir si elle propose des services vous permettant de suivre en temps réel les mouvements sur votre ou vos comptes. Ainsi, dès que vous recevez une notification pour un prélèvement que vous n’avez pas autorisé, vous pouvez prévenir votre établissement bancaire. Lorsque vous vous connectez à l’application de votre banque, il est fréquent qu’un message d’alerte fraude apparaisse afin de vous rappeler que votre établissement ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires par e-mail ou encore par téléphone. Il arrive aussi qu’on vous rappelle de ne jamais communiquer à qui que ce soit votre code Sécur’Pass ou le code de validation reçu par SMS. Vos coordonnées bancaires sont confidentielles et sensibles, vous devez donc être prudent.

RIB : des risques limités mais réels

Si vous vous contentez de communiquer votre RIB à des personnes et organismes de confiance, vous ne devriez pas avoir de problème. En revanche, le partager avec des inconnus présente des risques. Ils pourraient l’utiliser pour effectuer des prélèvements frauduleux ou pour des escroqueries de type phishing. Si vous avez le moindre doute concernant votre interlocuteur ou un prélèvement, prenez contact avec votre banque. Et pour vous protéger davantage, utilisez des services comme Wero, par exemple. Wero permet de faire des virements sans RIB, simplement avec un numéro de mobile (il faut toutefois que le bénéficiaire soit inscrit).