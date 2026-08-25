Pourquoi avons-nous autant de mal à parler d’argent en couple ?

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 25/08/2026 à 10:27

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Dans un couple, l’argent ne se résume jamais à des chiffres. Derrière les dépenses se jouent aussi des questions d’équilibre, de confiance et d’autonomie.

L’argent est partout dans la vie à deux, mais rarement au centre des premières conversations. On parle plus volontiers de voyages, de logement ou de projets que de salaire, d’épargne ou de dettes. Pourtant, dès que les dépenses deviennent communes, ces sujets s’imposent. S’ils mettent autant mal à l’aise, c’est parce qu’ils ne concernent pas seulement des chiffres : ils touchent à l’autonomie, à la sécurité, au pouvoir, au sentiment de justice et à la confiance. Une différence de façon de dépenser peut ainsi être vécue comme un désaccord bien plus profond.

Des habitudes financières héritées de l’enfance

Notre rapport à l’argent se construit aussi avant la vie de couple. Certains ont grandi dans des familles où le budget se discutait librement, d’autres dans des foyers où le salaire restait secret. À cela s’ajoutent des niveaux d’éducation financière très variables et des attitudes différentes face au risque. L’un peut voir l’épargne comme une protection indispensable quand l’autre préfère profiter davantage de son argent. Chacun arrive donc dans la relation avec ses propres repères, souvent sans mesurer leur influence sur les décisions communes.

Les écarts de revenus compliquent encore la discussion. Un partage strictement égal des dépenses semble simple, mais il n’est pas toujours équitable. Si l’un gagne 2 000 euros par mois et l’autre 3 000 euros, le 50/50 laisse beaucoup moins de marge au premier pour épargner ou absorber un imprévu. Une répartition au prorata peut alors être plus équilibrée : avec 5 000 euros de revenus à deux, le premier prendrait en charge 40 % des dépenses communes et le second 60 %. L’enjeu n’est pas d’imposer une formule, mais de choisir ensemble une règle jugée juste.

Le compte joint, un outil pour simplifier les dépenses communes

Le moment choisi compte tout autant. Parler d’argent juste après une facture inattendue, un achat contesté ou une dispute transforme facilement l’échange en règlement de comptes. Mieux vaut partir de ses besoins plutôt que des torts supposés de l’autre. Une étude menée auprès de près de 1 900 adultes mariés par des chercheurs de Texas A&M University, publiée en 2026, a d’ailleurs montré que les conversations financières étaient souvent mieux vécues que prévu. Les couples anticipent davantage de tensions qu’ils n’en rencontrent réellement et sous-estiment leur capacité à trouver un accord.

Une organisation efficace commence par quelques sujets concrets : quelles dépenses sont communes, quelle part chacun peut-il assumer, quels projets souhaite-t-on financer ensemble et quelle autonomie veut-on préserver ? Le compte joint peut faciliter cette organisation en centralisant loyer, factures, courses ou dépenses familiales, tout en laissant à chacun son compte personnel. Chez BoursoBank , il peut être ouvert lorsque les deux titulaires sont déjà clients à titre individuel. La demande se fait depuis l’Espace Client et, après validation des deux titulaires, le compte apparaît sous trois jours ouvrés maximum. Son ouverture est gratuite, les cartes bancaires restant soumises à leurs propres conditions.

Un budget de couple qui s’adapte aux changements de vie

Cette organisation doit aussi évoluer avec la vie du couple. Une hausse de salaire, une période de chômage, l’arrivée d’un enfant, un achat immobilier ou un passage à temps partiel peuvent modifier l’équilibre du foyer. Un rendez-vous régulier consacré aux finances permet alors de revoir les dépenses, ajuster les virements, parler d’un projet ou signaler une inquiétude. Le but n’est pas de surveiller l’autre, mais de vérifier que chacun conserve une capacité d’épargne, une marge de liberté et une vision claire de ce qui est construit à deux.

Parler d’argent en couple revient finalement à accepter que l’amour ne règle pas automatiquement les questions de budget. Cela ne suppose ni de tout mettre en commun, ni de tout séparer. Le bon fonctionnement repose plutôt sur des règles compréhensibles, adaptées aux revenus, aux contraintes et aux projets de chacun. Plus elles sont explicites, moins les suppositions et les frustrations prennent de place. Et plus le dialogue devient régulier, plus il est facile d’aborder aussi les sujets sensibles, comme l’endettement, l’investissement, le patrimoine ou la protection du conjoint.