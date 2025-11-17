information fournie par Boursorama avec LabSense • 17/11/2025 à 08:30

Tabnabbing : quand un onglet inactif devient un danger pour vos comptes / iStock.com - Kanokwan Plandee

Tabnabbing, quezako ?

Derrière ce nom étrange se cache un mot-valise anglais formé à partir de “tab” (onglet de navigateur) et “nabbing” (voler, attraper). Il désigne une technique de piratage informatique; où un onglet inactif dans votre navigateur est substitué par une fausse page de connexion dans le but de voler vos identifiants. Cette technique de phishing sophistiquée exploite la confiance que nous accordons aux onglets ouverts dans notre navigateur. Le principe est simple : lorsqu’une page reste inactive pendant un certain temps, un site malveillant peut discrètement modifier son contenu. En revenant sur cet onglet un moment plus tard, vous croyez retrouver une session expirée ou une page légitime vous demandant de vous reconnecter. Vous saisissez alors vos identifiants… qui sont immédiatement envoyés au pirate ! Le mécanisme technique repose sur l’utilisation de JavaScript, qui détecte l’inactivité d’un onglet et modifie dynamiquement le contenu de la page en intégrant : Le titre de l’onglet (ex. : “Connexion – Gmail”), Le favicon (l’icône du site), Le contenu HTML affiché à l’écran Ainsi, tout est mis en œuvre pour simuler une page de connexion authentique et tromper votre confiance.

Un piratage qui s’appuie sur deux leviers psychologiques puissants

Contrairement aux emails de phishing classiques, le tabnabbing ne nécessite aucune action de l’utilisateur (comme cliquer sur un lien). Il se déclenche passivement, ce qui le rend d’autant plus dangereux. Il joue sur votre confiance visuelle : l’onglet affiche une page qui ressemble trait pour trait à un site connu. Vous ne soupçonnez donc pas que votre page a été remplacée. Autre levier : la force de l’habitude : nous avons tendance à garder plusieurs onglets ouverts et à revenir dessus sans vérifier leur contenu. Une routine dangereuse, exploitée par les attaquants.

Comment se protéger du tabnabbing ?

Heureusement, il existe plusieurs moyens de se prémunir contre cette attaque : Fermez les onglets inutilisés : ne laissez pas traîner des pages ouvertes inutilement, Utilisez un gestionnaire de mots de passe : il ne remplira pas automatiquement les champs sur une fausse page, Installez des extensions de sécurité : certaines, comme NoScript ou uBlock Origin, bloquent les scripts malveillants, Soyez attentif à l’URL : même si la page semble familière, vérifiez toujours l’adresse dans la barre du navigateur. En restant vigilant et en adoptant ces quelques bonnes pratiques, vous pouvez optimiser votre cybersécurité, et éviter de tomber dans ce piège numérique.