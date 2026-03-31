Soupçonnée d'abus de faiblesse, une femme de 35 ans aurait soutiré 130.000 euros à son compagnon sexagénaire

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 31/03/2026 à 12:23

La banque du sexagénaire a constaté une succession d'opérations suspectes en 2024 et a donné l'alerte. Illustration. (Planet_fox / Pixabay)

Une femme de 35 ans de nationalité thaïlandaise a été interpellée et placée en garde à vue, vendredi 27 mars 2026. Elle est soupçonnée d'abus de faiblesse, et notamment d'avoir soutiré 130.000 euros à un habitant de Toulouse (Haute-Garonne) de 63 ans, avec lequel elle entretenait une relation, rapporte La Dépêche du Midi .

Des opérations suspectes

Les faits se seraient produits entre 2019, l'année de leur rencontre, et 2025, soit un an après que la banque du sexagénaire a constaté une succession d'opérations suspectes, donnant lieu à un signalement.

Psychologiquement vulnérable et placé sous curatelle en 2023, l'homme aurait radicalement changé ses habitudes depuis qu'il a rencontré la mise en cause, selon ses proches. Avant cela, il était connu pour mener un train de vie raisonnable, mais aurait soudainement enchaîné les virements et les retraits de grosses sommes d'argent.

Une précédente victime

D'après l'enquête de police, la trentenaire aurait exercé son emprise dès le début de leur relation. Elle a rapidement emménagé avec lui et aurait progressivement vidé ses comptes. Entendue par les forces de l'ordre, elle a nié l'abus de faiblesse et expliqué qu'il s'agissait de « dons spontanés » pour faire face à ses difficultés.

Pourtant, l'état de vulnérabilité de la victime avait été reconnu bien avant les premières opérations suspectes. De plus, les investigations ont révélé qu'elle avait déjà fait une précédente victime avant leur rencontre. Elle sera prochainement jugée devant le tribunal correctionnel.