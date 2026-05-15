Annulation de vol liée au prix du carburant : pouvez-vous être remboursé avec votre carte bancaire ?

information fournie par Moneyvox • 15/05/2026 à 08:10

Pouvez-vous être indemnisé grâce à votre carte bancaire en cas d'annulation d'un vol lié à la hausse des prix du carburant ? ( Crédits photo: © ABCDstock - stock.adobe.com)

Face aux annulations et aux modifications des programmes de vol de plusieurs compagnies aériennes, vous vous demandez s'il est possible d'être indemnisé grâce à votre carte bancaire ? Les éléments de réponse.

Transavia, Lufthansa, Volotea, SAS… plusieurs compagnies aériennes ont annoncé des annulations et des ajustements de vol, principalement sur les mois de mai et de juin. En cause ? La flambée des prix du kérosène qui découle des tensions au Moyen-Orient. Une mauvaise nouvelle pour les voyageurs ayant réservé un vol concerné par un changement de programme ou par une annulation. Ceux-ci ne sont néanmoins pas sans recours pour être remboursé et indemnisé.

Hausse des prix, annulation de vols… les conséquences de l'augmentation du prix du kérosène

Depuis quelques semaines, plusieurs compagnies aériennes ont annoncé revoir leur programme de vol en raison de la flambée du prix du kérosène. Cela est notamment le cas de Transavia, de Lufthansa, de Volotea et de SAS. Les annulations restent néanmoins relativement limitées. Transavia précise ainsi avoir annulé moins de 2 % des vols prévus sur les mois de mai et de juin. Sont principalement concernés les vols jugés peu rentables.

La compagnie aérienne Air France-KLM, de son côté, a choisi dès le mois de mars d'augmenter ses prix pour compenser la hausse du prix du kérosène. "Air France et KLM ont augmenté leurs tarifs" explique auprès du Monde un porte-parole de la compagnie aérienne. "Sur les vols long-courrier, pour les billets émis depuis le 26 mars 2026, en classe économique, les tarifs ont augmenté de 100 euros aller-retour (70 euros sur les vols vers les Etats-Unis, le Canada et le Mexique)".

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Les compagnies aériennes tenues de rembourser ou de réacheminer les voyageurs touchés

Votre vol est annulé ? Votre compagnie aérienne est tenue de vous proposer le remboursement du prix votre billet d'avion ou un réacheminement. Celle-ci peut également vous proposer de reporter votre vol sans frais supplémentaires ou de vous faire un avoir utilisable sur une prochaine réservation. Les voyageurs peuvent également prétendre, sous certaines conditions, à une indemnisation en supplément du prix du billet d'avion annulé.

Si votre vol est annulé moins de 14 jours avant le départ, un règlement européen prévoit le versement d'une indemnité comprise entre 250 et 600 euros. Néanmoins, pour que cette somme vous soit versée, la compagnie aérienne doit être responsable de l'annulation. Un point aisé à prouver lorsque l'annulation est due au sous-remplissage du vol, mais plus délicat dans le cas de l'augmentation du prix du kérosène en raison des conflits au Moyen-Orient.

Logement, activités, transports… quel remboursement avec votre carte bancaire ?

Vous avez réservé des activités, un hôtel ou une voiture de location, mais votre vol est annulé ? Tous ces frais annexes sont en principe perdus. En effet, les compagnies aériennes refusent généralement de prendre en charge le remboursement de ces frais. Les personnes concernées peuvent néanmoins tenter de passer par une médiation ou par une action en justice pour récupérer leur argent, ou opter pour une solution plus simple : faire jouer l'assurance de leur carte bancaire .

Avec certaines cartes bancaires haut de gamme, une garantie "annulation ou interruption de voyage" est souvent prévue. Cela est par exemple le cas des cartes Visa Premier, Gold Mastercard, Visa Infinite et World Elite Mastercard. Les voyageurs peuvent alors demander le remboursement de tout ou partie des frais engagés en se tournant vers leur banque. Il faut néanmoins qu'une partie ou la totalité du voyage ait été réservé au moyen de la carte bancaire en question et respecter les plafonds d'indemnisation fixés.