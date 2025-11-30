information fournie par Boursorama avec LabSense • 30/11/2025 à 08:30

Vos chèques sont-ils valables si l’adresse du chéquier n’est plus correcte ? / iStock.com - payphoto

Nouvelle adresse : faut-il changer de chéquier ?

Si vous avez changé d’adresse et que vous détenez un chéquier sur lequel vos anciennes coordonnées sont indiquées, cela pose-t-il problème ? Bonne nouvelle, la réponse est non. En effet, même si vous avez changé d’adresse, vous pouvez continuer à utiliser votre ancien chéquier. Vous pourrez ainsi le terminer avant d’en entamer un autre avec votre nouvelle adresse inscrite dessus. Pensez bien à informer votre établissement bancaire, entre autres, que vous avez déménagé. Ainsi, votre nouvelle adresse apparaîtra sur l’ensemble de vos documents et sera également prise en compte pour votre prochain chéquier. Contactez votre banque afin de savoir quelles sont les démarches à effectuer pour déclarer votre nouvelle adresse. Il est possible que les formalités varient en fonction de l’établissement.

Comment obtenir un nouveau chéquier ?

Pour obtenir un nouveau chéquier, vous pouvez prendre contact avec votre banque afin d’en commander un. Certains établissements vous envoient un chéquier lorsque celui en cours ne comporte plus qu’un certain nombre de chèques. Vous n’avez alors aucune démarche à entreprendre. En cas de doute, prenez contact avec votre conseiller bancaire qui vous guidera sur la marche à suivre. Normalement, en faisant savoir à votre banque que vous avez changé d’adresse, elle vous enverra automatiquement un nouveau chéquier avec votre nouvelle adresse inscrite sur ce dernier. Pour ne pas gaspiller de papier notamment, préférez continuer à utiliser l’ancien chéquier jusqu’à ce qu’il soit terminé.

Quelques informations à connaître sur le chéquier

Pour commencer, sachez que l’adresse postale qui apparaît sur un chèque est purement indicative, elle n’a aucune incidence sur la validité du chèque. Toutefois, une adresse erronée peut avoir des conséquences : difficultés à vérifier l’identité de la personne ayant signé le chèque, risques en cas d’opposition ou de litige, problèmes de fraude voire d’usurpation d’identité… De plus, un chéquier n’a pas de date limite d’utilisation. Tant que le compte auquel il est associé est ouvert et qu’il y a les fonds suffisants sur ce dernier, vous pouvez utiliser votre chéquier même s’il vous faut plusieurs années pour le terminer. Un chèque, en revanche, n’est valide que pendant un an et huit jours à compter de la date indiquée dessus lorsqu’il a été rempli et signé. Vous avez reçu un nouveau chéquier ? Si vous ne souhaitez plus utiliser l’ancien, il est recommandé de le détruire même s’il reste des chèques.

Changement d’adresse : une démarche réalisable en ligne

Pour déclarer votre changement d’adresse à plusieurs organismes en même temps (France Travail, EDF, caisses d’assurance maladie…), vous pouvez utiliser le téléservice proposé sur le site Internet du Service public. Comment faire ? Cliquez simplement sur l’onglet « Faire la démarche en ligne ». Ce service, qui est 100 % gratuit, est disponible en français uniquement mais il peut être utilisé quelle que soit la nationalité de la personne entreprenant la démarche.