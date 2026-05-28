Retraite : à combien s'élève la pension moyenne des retraités en France ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 28/05/2026 à 17:06

Les femmes toucheraient une pension moyenne inférieure de 36 % à celle des hommes. Illustration. (Anaterate / Pixabay)

La France comptait 17,3 millions de retraités en 2024, selon les derniers chiffres publiés par la Drees ce mardi 26 mai 2026. Si leur pension moyenne de droit direct atteint 1.705 euros bruts par mois, d'importantes inégalités persistent, notamment entre les hommes et les femmes.

17,3 millions. C'est le nombre total de retraités français au 31 décembre 2024, selon un communiqué de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), publié ce mardi 26 mai 2026 et relayé par RMC . Une population en hausse de 0,7% sur un an, qui prend également en compte ceux vivant à l'étranger. Mais derrière ce chiffre se cachent des situations contrastées.

1.705 euros de pension en moyenne

La Drees estime ainsi la pension moyenne de droit direct des retraités résidant dans l'Hexagone à 1.705 euros bruts par mois, hors paiement de la CSG (contribution sociale généralisée) et autres cotisations sociales. Un montant qui peut donc fortement varier selon le niveau d'imposition appliqué aux pensionnés en fonction de leurs revenus.

Il est également important de noter que cette moyenne correspond à la pension globale perçue par les retraités. Elle regroupe ainsi les différentes pensions qu'un même retraité peut toucher, hors pension de réversion.

De nombreux Français cumulent en effet une retraite du secteur privé et une pension de la fonction publique après avoir changé de carrière au cours de leur vie professionnelle, ou encore des pensions de base et complémentaires comme les affiliés de l'Agirc-Arrco, rappelle la Drees.

Une hausse limitée en un an

La pension moyenne de 1.705 euros a cependant augmenté de 0,8% par rapport à 2023. Une progression qui peut paraître faible au regard de la revalorisation des pensions à plus de 5% en 2024.

Mais, selon la Drees, cette évolution s'explique par un phénomène démographique : les retraités les plus âgés disparaissent progressivement, tandis que de nouveaux pensionnés arrivent avec des retraites plus modestes généralement, ce qui fait mécaniquement baisser la moyenne globale.

Cette moyenne masque aussi d'importantes disparités. L'une des plus marquées concerne les écarts entre les sexes : les femmes toucheraient une pension moyenne inférieure de 36% à celle des hommes.

Une inégalité partiellement compensée par les pensions de réversion, plus souvent perçues par les femmes, dont l'espérance de vie est supérieure à celle des hommes. Une fois ce revenu supplémentaire pris en compte, l'écart tombe à 25%.

La Drees rappelle également que la pension de réversion constitue l'unique revenu de près de 900.000 femmes, qui ne sont donc pas comptabilisées parmi les retraités.