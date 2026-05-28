Canicule : comment profiter de la climatisation sans faire exploser sa facture d’électricité ?

L'Ademe préconise notamment de ne pas régler la température en dessous de 26 °C, pour éviter une surconsommation. Illustration. (U_ssfofehsaj / Pixabay)

Face à la vague de chaleur qui traverse actuellement le pays, de nombreux Français n'ont pas attendu la saison estivale pour relancer leur climatiseur. Mais ces appareils sont souvent énergivores et peuvent vite faire grimper la facture d'électricité. Heureusement, il existe des astuces distillées par l’Agence de la transition écologique ( Ademe ) pour limiter sa consommation tout en gardant son logement au frais, rapporte Ouest-France .

Rafraîchir naturellement son logement

Le premier réflexe est de rafraîchir naturellement son intérieur avant même d'enclencher la climatisation. Il est ainsi conseillé d'ouvrir les fenêtres le soir et tôt dans la matinée lorsque les températures sont encore clémentes pour aérer le logement. « Ces courants d’air permettent aussi de rafraîchir les murs, les plafonds et les sols, qui restituent ensuite cette fraîcheur en journée » , explique l'Ademe.

Plus la température intérieure est élevée, plus la climatisation aura besoin d'énergie pour être efficace, ce qui peut augmenter la consommation jusqu'à 7 % en moyenne. Raison pour laquelle il est vivement déconseillé de laisser les fenêtres et les volets ouverts en journée. À noter que certains appareils peuvent également être sources de chaleur à l'intérieur, tels que les ordinateurs ou le four. Mieux vaut donc limiter leur utilisation.

Attention aux faibles températures et à l'entretien

S'il est souvent tentant de régler la climatisation sur de très faibles températures, l'Ademe préconise de se limiter à 26 °C pour éviter une surconsommation. En dessous, la facture peut rapidement grimper dans certaines villes. L'écart de consommation peut être multiplié par 4,2 à Paris et par 3 à Lyon.

Autre levier efficace, mais généralement négligé : l'entretien du climatiseur. Les filtres doivent être nettoyés et vidés de tout ce qui peut les boucher, comme la poussière et les poils d'animaux, toutes les 2 à 3 semaines. Un décrassage plus poussé doit également être réalisé chaque année, en dépoussiérant puis en lavant à l'eau tiède et au savon avant de faire sécher. Sinon, l'air aura du mal à passer et l'énergie consommée pourrait être de « 25 % à 30 % » plus élevée. La durée de vie de l'appareil en sera également impactée, tout comme la santé de l'usager puisqu'un filtre en mauvais état participe à la diffusion de particules néfastes et au développement des bactéries.

Enfin, le choix de l'appareil est tout aussi important. Même s'ils sont plus chers, mieux vaut choisir des modèles fixes que des climatiseurs mobiles, car ils sont plus efficaces et moins énergivores la plupart du temps. Il faut notamment s'intéresser à l'étiquette énergie et opter pour les appareils notés A +++, car plus économes.