Électricité : de nouvelles heures « super creuses » arrivent pour faire baisser les factures

Plusieurs entreprises comme EDF, Engie, TotalEnergies et Octopus, ont détaillé les offres intégrant ces périodes où l'électricité sera bien moins chère. Illustration. (Fotoblend / Pixabay)

Après les heures creuses, place aux heures « super creuses ». Plusieurs fournisseurs d'énergie vont proposer des contrats permettant d'obtenir des prix encore plus avantageux durant des plages horaires spécifiques, promettant jusqu'à 60 % d'économie. Ces annonces ont été faites ce mercredi 27 mai 2026, au lendemain d'une réunion à l’Élysée avec les acteurs du secteur énergétique, rapporte Capital .

Baisser la dépendance et les dépenses

Durant son discours, Emmanuel Macron a exhorté les entreprises de la filière à développer l'usage de l'électricité dans le pays afin de limiter la dépendance aux énergies fossiles importées. Selon lui, cette stratégie devrait permettre aux ménages comme aux entreprises de réduire leur dépense énergétique et ainsi régler « leur problème de pouvoir d'achat ou de compétitivité » .

Quelques heures seulement après cette prise de parole, plusieurs entreprises comme EDF, Engie, TotalEnergies et Octopus, ont détaillé les offres intégrant des périodes où l'électricité sera bien moins chère que le tarif habituel. Il s'agit de ces fameuses « heures super creuses ».

Des économies conséquentes

Engie prévoit par exemple un mécanisme de remboursement partiel (50%) de la consommation durant les après-midi estivaux, entre 13 h et 17 h. Octopus compte élargir les heures creuses, les faisant passer à 16 heures l'été et à 10 heures l'hiver. Le fournisseur indique que le prix du kilowattheure pourra être jusqu’à 24 % inférieur au tarif standard.

EDF prépare quant à elle une nouvelle formule appelée « Zen Estival » pour cet été, offrant jusqu'à 12 % d'économies en moyenne. Celle-ci inclura les « super heures creuses » qui permettront par exemple à un foyer non chauffé à l'électricité de réduire sa facture annuelle d'environ 9 % par rapport au tarif réglementé actuel.

Ces nouvelles offres interviennent alors que l'électricité en France est déjà l'une des moins chères d'Europe sur le marché de gros.