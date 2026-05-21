information fournie par Boursorama avec LabSense • 21/05/2026 à 08:30

Récupération d’une voiture en fourrière : combien ça coûte vraiment ? / iStock.com - ThamKC

Des prix qui, selon les villes, oscillent presque autant que celui du mètre carré...

Si, dans la majorité des cas, récupérer son véhicule après 24 à 48 h coûte entre 200 et 350 €, dans les grandes métropoles, la facture peut dépasser 500 €. En effet, chaque commune fixe ses propres tarifs. Pour une voiture particulière, la base nationale tourne autour de 127,65 € pour l’enlèvement et 6,75 € par jour de garde. Mais ces chiffres ne sont qu’un point de départ. Dans les grandes villes, la facture grimpe vite. À Paris, l’enlèvement atteint 150 €, et la garde journalière 29 € ; soit plus de quatre fois le tarif national. Lyon, Marseille ou Nice affichent également des montants supérieurs à la moyenne. Pourquoi de tels écarts ? Le coût du foncier, la gestion externalisée, la saturation des parkings, la distance entre le lieu d’enlèvement et la fourrière… autant de facteurs qui pèsent sur le prix final.

Une aventure administrative où chaque étape est tarifée

Récupérer un véhicule en fourrière, c’est découvrir, avec un léger vertige, une addition à rallonge, dont certaines lignes vous étaient jusqu’alors méconnues...On commence par les frais d’enlèvement, puis on enchaîne avec la garde journalière. Une nuit de plus et hop, vous dépassez déjà le prix d’une amende classique. S’ajoutent également une poignée d’euros pour l’immobilisation matérielle, et parfois une expertise déclenchée après quatre jours si votre véhicule fait grise mine. Et s’il finit aux Domaines - le service de l’État chargé de vendre ou détruire les biens non réclamés - comptez encore une centaine d’euros pour la mise en vente. Le tout sans oublier l’amende initiale, qui varie évidemment selon l’infraction : de 35 € pour un simple stationnement gênant à 135 € pour un stationnement très gênant ou dangereux.

La mainlevée, le sésame indispensable pour libérer votre véhicule

Au cœur de cette aventure urbaine des plus pénibles, une étape vient quand même d’être un peu simplifiée : la « mainlevée ». Ce document officiel qui autorise la restitution du véhicule retenu est en effet désormais accessible en ligne sur Service-Public.fr. Plus besoin de filer au commissariat : un téléchargement et quelques justificatifs (carte grise, permis, assurance et pièce d’identité), permettent de sortir assez rapidement la captive du dépôt si tous les frais sont réglés. Ne tardez cependant pas trop, car au-delà de 15 jours, votre véhicule sera considéré comme abandonné, et transféré aux Domaines.