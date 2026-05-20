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Factures médicales : les dépassements d’honoraires explosent
information fournie par BoursoBank Clients 20/05/2026 à 08:30

Les dépassements d'honoraires connaissent une forte progression en France. Selon l'Assurance maladie, ils ont augmenté de 69 % en cinq ans, atteignant près de 4,9 milliards d'euros à la charge des patients. Cette hausse s'explique notamment par le recours croissant au secteur 2, où les médecins fixent librement leurs tarifs. Certaines spécialités sont particulièrement concernées. Des négociations sont attendues pour tenter de réguler ces pratiques, dans un contexte de tensions sur la rémunération des professionnels de santé.

2 commentaires
  • 09:39

    Normal on vie dans un pays d’égoïste qui ne s’intéresse qu’à leur petite personne et occulte l’intérêt général et ne pense qu’aux profits ou à leur carrière politique

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