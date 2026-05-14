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Vinted, Airbnb, Leboncoin : Bercy sait tout, et maintenant ?
information fournie par Ecorama 14/05/2026 à 14:00

Depuis le 1er janvier 2024, les plateformes transmettent automatiquement à l'administration fiscale le détail de vos transactions. Qui est vraiment concerné ? Où s'arrête la vente entre particuliers et où commence l'activité commerciale ? Que risque-t-on concrètement en cas de contrôle ? Jérôme Barré, avocat associé chez Yards, démêle le vrai du faux. Ecorama du 14 mai 2026, présenté par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com

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