information fournie par Boursorama avec LabSense • 27/03/2026 à 08:30

Que faire si vous perdez votre chéquier ? / iStock.com - AndreyPopov

Votre chéquier reste introuvable : faites opposition

Vous avez retourné toute la maison, et ce sacré chéquier n’est pas réapparu ? La première étape consiste à faire opposition sans tarder. Pour ce faire, vous choisissez le canal qui vous convient le mieux : le numéro d’urgence de votre banque (disponible jour et nuit), votre espace client en ligne, ou encore un saut en agence. Petite formalité à ne surtout pas zapper : si vous avez fait votre opposition par téléphone, il faudra la confirmer par écrit dans les 48 heures, sinon elle disparaît purement et simplement. Le document d’information bancaire - élément contractuel remis par votre banque lors de l’ouverture de votre compte - le rappelle clairement : « La confirmation par écrit à la banque doit être effectuée dans les 48 heures suivant la première opposition ». Une fois enregistrée, l’opposition reste valable 1 an et 8 jours, soit toute la durée de vie d’un chèque. Elle entraîne aussi l’inscription du chèque concerné au Fichier national des chèques irréguliers (FNCI).

Vous constatez une fraude : portez plainte !

Si l’opposition est arrivée trop tard, ou que malgré cette dernière, un petit malin a réussi à encaisser un chèque à votre place, il vous faudra passer à l’étape suivante : le dépôt de plainte. C’est indispensable pour que la banque puisse traiter votre demande. Là encore, vous aurez le choix du terrain : en ligne, par courrier, ou encore auprès d’un commissariat ou d’une gendarmerie. Une fois la plainte déposée, vous repartez avec un récépissé, il sera votre sésame pour appuyer l’étape suivante : la demande de remboursement auprès de la banque.

Demandez le remboursement à votre banque

Vous avez 2 mois à partir de la réception de votre relevé bancaire pour signaler le débit frauduleux, et la règle est claire : « En cas de contrefaçon, d’imitation de signature ou de falsification grossière et apparente du chèque, votre banque vous rembourse les sommes débitées ». Si la fraude saute aux yeux, tout va bien. Sinon, la banque pourrait refuser le remboursement. Il vous restera alors deux recours : solliciter le médiateur bancaire pour tenter une résolution amiable, ou si cette procédure échoue, saisir la justice. Le tribunal compétent dépend du montant en jeu : jusqu’à 10 000 €, c’est le tribunal de proximité (ou le tribunal judiciaire si votre commune n’a pas de tribunal de proximité). Au-delà de 10 000 €, ce sera le tribunal judiciaire.