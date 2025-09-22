Prêt étudiant : l’assurance est-elle obligatoire ou juste fortement conseillée ? / iStock.com - CalypsoArt

Une assurance non obligatoire, mais souvent imposée

Le prêt étudiant est un vrai coup de pouce pour nombre de jeunes qui poursuivent des études supérieures et qui doivent assumer tous les frais liés à leur parcours (logement, alimentation, déplacements, matériel, frais de scolarité, etc.). Pour sécuriser ce prêt, les établissements bancaires recommandent fortement, voire imposent, une assurance pour couvrir le risque de non-remboursement en cas de décès, de perte d'autonomie, d'invalidité temporaire ou permanente. Même si l'assurance d'un prêt étudiant ne constitue pas une obligation légale, elle présente plusieurs avantages pour l'emprunteur : sécurité financière en cas d'événement imprévu, protection des tiers (proches ou cautions) contre la dette en cas de décès. Elle présente également l'avantage d'optimiser le dossier de l'emprunteur et de faciliter l'obtention de son prêt. Avant d'accorder un prêt, la banque vérifie d'abord la solvabilité du souscripteur, et une assurance renforcera inévitablement la crédibilité du dossier, notamment pour des profils plus fragiles ou pour des prêts d'un montant plus élevé. Le coût de l'assurance prêt étudiant, qui varie de 0,20 à 0,50 %, dépend de plusieurs facteurs : âge de l'étudiant, son état de santé, le montant du prêt et les garanties offertes. Un seul type de prêts échappe à cette pratique courante : le prêt étudiant garanti par l'État (PEGE), qui ne requiert pas d'assurance. L'État couvre 70 % du capital via Bpifrance, mais, avec un montant limité à 20 000 €, il offre moins de flexibilité qu'un prêt classique.

Les risques couverts par l'assurance prêt étudiant

Les risques majeurs couverts par l'assurance d'un prêt étudiant sont peu probables compte tenu de l'âge des emprunteurs, mais un simple arrêt de travail prolongé après les études peut entraîner des difficultés dans le remboursement des mensualités. Après la déclaration, l'assurance active immédiatement ses garanties. En cas de décès, la totalité du capital dû est remboursée, et protège ainsi les proches de l'obligation de régler la dette. En cas d'invalidité permanente, elle couvre les incapacités totales et irréversibles. Les mensualités sont alors prises en charge selon les conditions définies dans le contrat, dès lors que le souscripteur est en incapacité d'effectuer seul trois actes de la vie quotidienne : s'habiller, s'alimenter, se déplacer. Une évaluation médicale par un médecin désigné par l'assureur devra conclure à une invalidité de 100 %. L'assurance d'un prêt étudiant protège également contre l'incapacité temporaire de travail (ITT). Elle couvre les arrêts de travail suite à un accident ou à une maladie, avec un délai de franchise défini dans le contrat. Des exclusions fréquentes sont cependant prévues, telles que les maladies préexistantes non déclarées, les accidents liés à l'alcool ou à la pratique de sports à risque. Des durées maximales d'indemnisation sont par ailleurs définies pour chaque contrat. Le risque de perte d'emploi, en option, s'adresse plutôt aux étudiants en stage ou en alternance. Deux lois encadrent l'assurance des prêts étudiants : la loi Lagarde de 2010 (qui permet aux souscripteurs de choisir leur assureur) et la loi Lemoine de 2022 (qui autorise la résiliation annuelle de l'assurance). La première rend possible la souscription d'une assurance auprès d'un autre établissement que celui qui accorde le prêt. C'est ce qu'on appelle une "délégation d'assurance de prêt étudiant", option parfois plus intéressante compte tenu des tarifs pratiqués par les établissements prêteurs.