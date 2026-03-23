information fournie par Boursorama avec LabSense • 23/03/2026 à 08:30

Prêt de la CAF : comment obtenir un crédit à taux zéro en cas de coup dur ? / iStock.com - Eric Bascol

Le prêt d’honneur

Votre famille traverse un moment difficile ? Votre CAF peut peut-être vous aider avec le prêt d’honneur, une aide d’urgence. Son montant, ses modalités et son appellation varient en fonction des caisses d’allocations familiales. Prenez contact avec celle de votre département pour en savoir plus.

Le prêt Caf équipement mobilier/ménager

Si vous avez besoin d’équipement mobilier/ménager, vous avez la possibilité de vous tourner vers votre CAF pour faire une demande de prêt. Diverses conditions en lien avec votre quotient familial et vos enfants, notamment, sont à respecter. Elles peuvent varier en fonction des CAF. Le montant du prêt, à titre indicatif, peut être de 800 € ou encore de 1 500 € maximum (dont 600 € pour l’équipement informatique). Les mensualités, pour un prêt de 1 500 €, sont de 37,50 € pendant 40 mois. Il s’agit d’un prêt à taux zéro.

Autres prêts proposés par la CAF

D’autres prêts peuvent être proposés par votre CAF. C’est le cas du prêt amélioration du lieu d’accueil et du Pah. Le prêt amélioration du lieu d’accueil Vous êtes assistant·e maternel·le ? Pour améliorer l’accueil mais aussi la sécurité et la santé des enfants dont vous vous occupez, vous pouvez faire une demande de prêt amélioration du lieu d’accueil. Ce prêt s’adresse aux propriétaires comme aux locataires, aux ressortissant·e·s du régime général (allocataires ou non) et aux personnes agrées ou dont l’agrément est en cours d’extension ou de renouvellement. Il peut couvrir jusqu’à 80 % des dépenses (plafond de 10 000 €). Il se rembourse en 120 mensualités maximum dont le montant est de 80 € minimum. Les travaux pris en charge concernent l’isolation, les revêtements de sols, les équipements sanitaires, le chauffage ou encore les équipements de sécurité (pour les escaliers, les appareils de chauffage…). Ce prêt à taux zéro est cumulable avec le Pah. Le Prêt à l’amélioration de l’habitat Vous envisagez de réaliser des travaux de rénovation et/ou d’isolation thermique au sein de votre résidence principale ? Si vous respectez les conditions mises en place par votre CAF, vous pouvez bénéficier du Pah (prêt à l’amélioration de l’habitat). Pour bénéficier de ce prêt, il faut résider en France, avoir au moins un enfant à charge et être bénéficiaire d’une prestation familiale. Notez que les personnes qui ne perçoivent que le RSA, l’ALS, l’APL, l’AAH ou la prime d’activité ne peuvent pas bénéficier du Pah. Il n’y a pas de conditions de ressources à respecter, toutefois elles peuvent être prises en compte pour classer les dossiers des demandeurs par ordre de priorité. Le montant du prêt dépend de celui des travaux et couvre 80 % (maximum) des dépenses (limite de 1 067,14 € - versé en deux fois). Attention, il ne s’agit pas d’un prêt à taux zéro mais d’un prêt au taux de 1 %. Rappelons qu’un « crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».