Plafond de carte bancaire : pourquoi votre retrait peut être refusé ?
information fournie par Boursorama avec LabSense 30/10/2025 à 08:30

Vous tentez de retirer de l’argent au distributeur, mais l’écran affiche un refus. Pas forcément de quoi paniquer. Votre compte n’est peut-être pas vide, mais votre carte a sans doute atteint son plafond. Explications.

Plafond de carte bancaire : pourquoi votre retrait peut être refusé ? / iStock.com - AndreyPopov

Un mécanisme de sécurité avant tout

Chaque carte bancaire est assortie de plafonds de retrait et de paiement. Ils déterminent la somme maximale que vous pouvez dépenser ou retirer sur une période donnée. Ces limites servent d’abord à protéger le titulaire en cas de vol ou de fraude. En effet, un voleur ne pourrait pas vider votre compte en une seule opération. Mais elles permettent aussi à la banque de veiller à la bonne gestion de votre budget et à limiter les risques d’incidents de paiement.

Des plafonds calculés sur des périodes « glissantes »

Contrairement à ce que beaucoup imaginent, ces plafonds ne se réinitialisent pas au premier jour du mois. Ils fonctionnent par périodes glissantes. Et pour les retraits, la règle la plus courante est celle des 7 jours consécutifs. Donc si votre limite est fixée à 500 euros, vous ne pourrez pas dépasser ce montant cumulé de retraits sur une semaine. Pour les paiements, la période s’étend généralement à 30 jours glissants, avec un plafond souvent plus élevé, entre 1 500 et 3 000 euros selon les cartes. Cela signifie que chaque retrait ou paiement reste comptabilisé pendant cette période avant de « libérer » à nouveau une partie du plafond.

Des limites variables selon la carte et le profil

Les plafonds ne sont pas identiques pour tous les clients. Ils dépendent du type de carte (Classic, Gold, Premier, etc.), mais aussi du profil financier du titulaire. Une carte haut de gamme offre des marges plus confortables, tandis qu’une carte à autorisation systématique, souvent utilisée pour éviter les découverts, impose des plafonds plus stricts. La banque reste libre de fixer ses propres seuils en fonction de vos revenus, de votre historique de compte et du type de contrat que vous avez signé.

Comment vérifier et ajuster son plafond

Pour éviter un refus au distributeur, mieux vaut connaître ses limites. Ces informations sont accessibles depuis votre espace client en ligne ou via l’application mobile de votre banque. Vous pouvez aussi les obtenir auprès de votre conseiller. En cas de besoin ponctuel, comme un achat important, un voyage, ou une dépense imprévue, il est possible de demander une augmentation temporaire. La plupart des banques permettent d’activer cette option immédiatement en ligne. Pour une hausse durable, une validation manuelle par le conseiller est souvent nécessaire, le temps que la banque évalue votre situation financière.

Quand le refus ne vient pas du plafond

Si le distributeur refuse un retrait alors que vous êtes en dessous de votre limite, d’autres raisons peuvent l’expliquer. Le plus souvent c’est en raison d’un compte insuffisamment approvisionné. Avec une carte à débit immédiat, la somme doit être disponible au moment même du retrait. Autre scénario : des pré-autorisations (hôtels, locations de voiture) peuvent bloquer temporairement une partie de votre plafond, réduisant votre marge de manœuvre sans que la somme soit encore débitée. Mieux vaut donc garder un œil sur ses plafonds, tout autant que sur son solde réel. C’est le meilleur moyen d’éviter les mauvaises surprises devant un distributeur.

L'offre BoursoBank