Collection de manuscrits : pourquoi la prudence est de mise pour les investisseurs / iStock.com - badahos

Des actifs pas comme les autres

Bien loin des logiques de rendement propres aux marchés financiers, les écrits qui suscitent la passion des collectionneurs ont, avant tout, une valeur subjective culturelle et émotionnelle. Contrairement à l’immobilier, aux actions ou obligations, ils ne génèrent pas de revenus réguliers, leur prix dépendent d’éléments subjectifs comme la rareté, l’auteur, l’état de conservation ou la provenance. Par ailleurs, leur revente peut s’avérer incertaine, lente, et dépendante d’un cercle restreint de collectionneurs ou d’institutions. Leur marché est étroit, peu liquide et souvent opaque, ce qui rend la revente incertaine et parfois longue. Enfin, ce marché est peu régulé et sa valeur relève davantage de l’attachement affectif et de son prestige que de son potentiel de plus-value.

Les limites du placement financier

L’absence d’encadrement par des autorités comme l’AMF expose les investisseurs à des risques de fraude ou de surévaluation, comme l’a montré le dossier Aristophil. Ce scandale qui a éclaté en 2015, illustre les dérives possibles... La société éponyme proposait des investissements dans des manuscrits prestigieux, promettant des rendements attractifs. En réalité, il s’agissait d’un système pyramidal : les nouveaux investisseurs finançaient les anciens, sans garantie de revente. Des milliers de personnes ont été flouées, pour un préjudice total estimé à plus de 850 millions d’euros. Ce cas rappelle que les manuscrits ne sont pas des produits financiers comme les autres. Et si, certes, certains d’entre eux atteignent des prix élevés lors de ventes aux enchères, la réalité du marché est bien plus nuancée. La rareté ne garantit pas la liquidité : revendre un manuscrit peut prendre des mois, voire des années. Avec des critères d’évaluation nécessitant une expertise pointue, une volatilité élevée et une réglementation encore floue, les manuscrits restent un placement risqué, et réservé aux connaisseurs.

Collectionner des manuscrits ou spéculer sur des manuscrits de collection ?

Reflets des savoirs, des langues et des idées d’époques révolues, les manuscrits anciens sont un patrimoine culturel précieux. Entamer une collection est une aventure intellectuelle et humaine incomparable ! Choisissez un thème qui vous touche : littérature, science, correspondances, etc. Fréquentez les librairies spécialisées, les salons du livre ancien, les ventes aux enchères. Apprenez à lire les indices : papier, encre, calligraphie, annotations. Constituez une collection cohérente, documentée, et bien conservée. Enfin, partagez votre passion : avec des chercheurs, des institutions, ou d’autres amateurs. Investir dans la mémoire est certainement le plus beau des placements !