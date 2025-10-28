 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Collection de manuscrits : pourquoi la prudence est de mise pour les investisseurs
information fournie par Boursorama avec LabSense 28/10/2025 à 08:30

Témoins silencieux de l’Histoire, de la pensée, de la création, certains écrits attirent des passionnés avides de découverte et de compréhension de ces fragments d’humanité. Et s’ils ont, à ce titre, une valeur inestimable, quid de leur valeur marchande ? Est-elle réelle ou fantasmée ? Acquérir un traité scientifique du XVIIIe siècle, une lettre manuscrite d’un écrivain célèbre, ou un carnet de voyage oublié, est-il une affaire de passion, de curiosité et de transmission, ou est-ce - aussi - un placement financier avisé ? Quelques éléments de réponse...

Collection de manuscrits : pourquoi la prudence est de mise pour les investisseurs / iStock.com - badahos

Collection de manuscrits : pourquoi la prudence est de mise pour les investisseurs / iStock.com - badahos

Des actifs pas comme les autres

Bien loin des logiques de rendement propres aux marchés financiers, les écrits qui suscitent la passion des collectionneurs ont, avant tout, une valeur subjective culturelle et émotionnelle. Contrairement à l’immobilier, aux actions ou obligations, ils ne génèrent pas de revenus réguliers, leur prix dépendent d’éléments subjectifs comme la rareté, l’auteur, l’état de conservation ou la provenance. Par ailleurs, leur revente peut s’avérer incertaine, lente, et dépendante d’un cercle restreint de collectionneurs ou d’institutions. Leur marché est étroit, peu liquide et souvent opaque, ce qui rend la revente incertaine et parfois longue. Enfin, ce marché est peu régulé et sa valeur relève davantage de l’attachement affectif et de son prestige que de son potentiel de plus-value.

Les limites du placement financier

L’absence d’encadrement par des autorités comme l’AMF expose les investisseurs à des risques de fraude ou de surévaluation, comme l’a montré le dossier Aristophil. Ce scandale qui a éclaté en 2015, illustre les dérives possibles... La société éponyme proposait des investissements dans des manuscrits prestigieux, promettant des rendements attractifs. En réalité, il s’agissait d’un système pyramidal : les nouveaux investisseurs finançaient les anciens, sans garantie de revente. Des milliers de personnes ont été flouées, pour un préjudice total estimé à plus de 850 millions d’euros. Ce cas rappelle que les manuscrits ne sont pas des produits financiers comme les autres. Et si, certes, certains d’entre eux atteignent des prix élevés lors de ventes aux enchères, la réalité du marché est bien plus nuancée. La rareté ne garantit pas la liquidité : revendre un manuscrit peut prendre des mois, voire des années. Avec des critères d’évaluation nécessitant une expertise pointue, une volatilité élevée et une réglementation encore floue, les manuscrits restent un placement risqué, et réservé aux connaisseurs.

Collectionner des manuscrits ou spéculer sur des manuscrits de collection ?

Reflets des savoirs, des langues et des idées d’époques révolues, les manuscrits anciens sont un patrimoine culturel précieux. Entamer une collection est une aventure intellectuelle et humaine incomparable ! Choisissez un thème qui vous touche : littérature, science, correspondances, etc. Fréquentez les librairies spécialisées, les salons du livre ancien, les ventes aux enchères. Apprenez à lire les indices : papier, encre, calligraphie, annotations. Constituez une collection cohérente, documentée, et bien conservée. Enfin, partagez votre passion : avec des chercheurs, des institutions, ou d’autres amateurs. Investir dans la mémoire est certainement le plus beau des placements !

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

1 commentaire

  • 09:10

    il est des biens qui n'intéressent plus grand monde, dont les manuscrits, les livres anciens.. sauf exceptions bien sûr. Mais pour les passionnés, on peut se faire plaisir.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank