Apple va-t-il enfin sortir un MacBook plus abordable ? Des experts évoquent un petit PC à moins de 600 euros

Apple s'apprêterait à sortir un MacBook à moins de 600 euros. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

Pourrez-vous bientôt vous offrir un MacBook à moins de 600 euros ? Pas impossible. Selon certaines rumeurs, Apple pourrait bientôt commercialiser une ordinateur d'entrée de gamme, rapporte Capital . L'analyste Ming-Chi Kuo, reconnu pour être l'un des experts les mieux informés au sujet de la firme américaine, évoque ainsi un MacBook « plus abordable » dont l'écran ferait 13 pouces. La marque à la pomme voudrait ainsi concurrencer les Chromebooks.

Une commercialisation dans quelques mois ?

Ce petit PC serait équipé de la même puce que les iPhone 16 Pro. Il s'agit de la puce A18 Pro, moins puissante que certaines puces de la marque mais suffisante pour un usage « classique » (bureautique, web etc.). C'est plutôt au niveau de la mémoire vive que des incertitudes subsistent. Cette puce A18 Pro se limite normalement à 8 Go alors que les MacBook actuels disposent de 16 Go de RAM minimum.

Cet ordinateur Apple d'entrée de gamme pourrait être vendu entre 599 et 699 dollars (entre 515 et 600 euros). Une petite révolution dans les tarifs de la marque puisque le MacBook Air 13 pouces actuel est affiché à 999 dollars (850 €) aux États-Unis. Les rumeurs parlent d'une commercialisation fin 2025 ou début 2026.