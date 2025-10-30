Changez d’opérateurs (gaz, téléphonie,...) peut diviser vos factures par deux: voici comment faire

Getty Images ( crédit photo : Getty Images )

Les Français sous-estiment le poids de leurs abonnements

Savez-vous à combien d’abonnements vous avez souscrit? Selon une étude réalisée par l’institut Ipsos, si la réponse est non, vous êtes comme 35% des Français.

Pour vous aider à y voir plus clair, voici une liste des abonnements les plus courants au sein d’un ménage:

• Électricité (abonnement + consommation)

• Gaz naturel (abonnement + consommation)

• Eau

• Internet / box (fibre, ADSL, etc.)

• Téléphonie fixe / téléphonie mobile

• Assurance habitation

• Assurance auto / moto

• Mutuelle santé

• Assurance appareils (smartphones, appareils électroménagers)

• Plateformes de streaming (vidéo: Netflix, Disney+, etc.)

• Musique (Spotify, Apple Music)

• Jeux vidéo / abonnement jeux en ligne

Tous ces abonnements grèvent sérieusement le budget. La bonne nouvelle? Il existe des astuces simples pour réduire la facture sans se priver

Renégocier son contrat d’assurance permet d’en faire baisser le prix

Assurances auto, habitation, immobilier, de santé sont autant de contrats souscrits au sein d’un ménage. Pour bénéficier des meilleurs tarifs, il est important de les renégocier régulièrement. Pour cela, il possible de demander un geste commercial. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez alors changer d’assureur! Depuis la loi Hamon de 2014, vous pouvez résilier gratuitement et à tout moment vos assurances après une année de contrat. L’autre méthode consiste à veiller à bien étudier tous vos contrats pour les ajuster au mieux à vos besoins réels. Par exemple, si votre voiture sert uniquement les week-ends, des assurances auto existent pour être couverts uniquement les samedis et dimanches. D’autres pistes permettent de réaliser des économies: les garanties inutiles alourdissent souvent la facture. Le regroupement des contrats chez un seul assureur offre des réductions de 10 à 20%. Cela reste une solution simple pour payer moins cher tout en gardant une couverture adaptée.

Pensez-y!: En changeant d’assurance emprunteur, les particuliers peuvent réaliser des économies conséquentes. Un couple de 45 ans, ayant emprunté 250.000 euros sur 25 ans souscrivant à une autre assurance emprunteur après 6 ans d’engagement, économise plus de 20.000 euros, soit 90 euros par mois en moyenne!

Cette décision permet d’alléger sa facture d’électricité

60% des ménages ont souscrit au tarif réglementé de vente d’électricité. Pourtant selon 60 millions de consommateurs, une trentaine de contrats différents permet de trouver des prix jusqu’à 16,5% moins chers. EDF propose également des offres intéressantes inférieures au tarif bleu. Une famille vivant dans un logement de 100m2 chauffé à l’électricité peut économiser 420 euros à l’année avec l’offre Tempo: soit une facture totale de 2 135 euros contre 2 555 euros avec le tarif bleu.

Concernant le gaz, il n’existe plus de tarif réglementé. Un prix repère est toutefois déterminé chaque mois par les pouvoirs publics. En comparant les offres, il est possible de trouver des contrats offrant des réductions de plus de 10% par rapport à ce prix repère.

De nombreux sites permettent également de comparer les offres en ligne. Par exemple, pour une famille de 4 personnes vivant dans un logement de 90m2 avec chauffage et eau au gaz, les fournisseurs proposent des offres allant de 118 euros à 149 euros par mois, soit un écart de plus de 26%! Pour changer de fournisseur de gaz ou d’électricité, il suffit de se munir de son numéro de point de livraison indiqué sur sa facture. Vous contactez ensuite un fournisseur et il se charge de procéder au changement.

Cette stratégie permet d’économiser plusieurs centaines d’euros par an

En France, les tarifs des forfaits mobiles sont parmi les moins chers d’Europe. Rien n’empêche de chercher les meilleurs tarifs. En 2023, les Français dépensaient en moyenne 17 euros par mois pour leur forfait mobile, soit plus de 200 euros par an. En comparant les offres, il est possible de trouver des forfaits adaptés à ses besoins et donc à des tarifs plus avantageux. Par exemple, si vous prenez un abonnement téléphonique et Internet chez Free, votre forfait de téléphone passe de 19,99 euros par mois à 9,99 euros par mois.

Les plateformes de streaming musical et de vidéos proposent aussi régulièrement des promotions. Sur le site Radins.comv, vous pouvez même obtenir des codes promo pour bénéficier d’abonnements à prix réduits. Pour réduire encore la facture, vous pouvez aussi faire le choix de souscrire à des formules Famille ou Premium et partager ainsi l’abonnement entre membres du foyer ou entre amis. Par l’exemple, l’offre Famille de Deezer permet d’avoir 6 comptes simultanées pour 19,99 euros par mois contre 11,99 euros pour par mois pour un seul compte. Soyez néanmoins prudents devant les offres mobiles ou box trop séduisantes. En général, elles ne durent que quelques mois avant de fortement augmenter. Sur la durée, ces promotions se révèlent donc moins avantageuses.

Les MVNO les plus agressifs sur les prix en 2025

Lebara, YouPrice, Cdiscount Mobile, Prixtel: les noms de ces opérateurs de réseau mobile virtuel (Mobile Virtual Network Operator en anglais) peuvent tout changer à vos factures. Ces acteurs tiers du marché des forfaits mobiles se distinguent des quatre grands opérateurs avec des offres au rapport qualité-prix avantageux. Si vous ne voulez pas vous ruiner avec votre téléphone, c’est chez eux qu’il faut vous abonner. Ils proposent des forfaits à moins de 10 euros, avec ou sans engagement. Lebara (réseau Orange) fait même très fort: son abonnement à 3,99 euros offre 40 Go de données internet dont 3 Go à l’étranger. La carte Sim est gratuite et l’abonnement est sans engagement.

