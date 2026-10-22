Les 8 habitudes de ceux qui terminent le mois avec plus d'argent qu'ils ne l’imaginaient

Avez-vous pensé à adopter ces 8 pratiques vertueuses pour votre budget ? (Crédit : Boursorama / image générée par IA)

Dès le 15 du mois, il est parfois compliqué de faire face à de nouvelles dépenses. Pourtant, certaines personnes qui gèrent leur argent de manière prudente parviennent à piloter leur solde de fin de mois et ce, quels que soient leurs ressources. Voici les 8 habitudes qu'elles suivent spontanément.

Terminer le mois avec un peu plus d'argent que prévu est possible, mais requiert de la discipline. Ces habitudes sont accessibles à tous et peuvent se mettre en place en douceur.

1) Consulter régulièrement ses comptes

En consultant ses comptes une à deux fois par semaine, il devient plus facile d'identifier les moments où les dépenses accélèrent : courses, sorties, carburant, achats en ligne… C'est également un bon moyen de réagir vite en cas d'erreur, de double facturation ou de prélèvement inattendu.

2) Utiliser les outils de suivi intégrés à l'application bancaire

Les applications bancaires offrent aujourd'hui des fonctionnalités très utiles pour piloter son argent avec simplicité.

Les alertes de solde permettent par exemple d'être prévenu avant de passer sous un seuil défini.

permettent par exemple d'être prévenu avant de passer sous un seuil défini. Les plafonds de carte (paiements et retraits) aident à mieux contrôler les dépenses variables.

(paiements et retraits) aident à mieux contrôler les dépenses variables. La catégorisation des dépenses, comme avec le service gratuit Wicount de BoursoBank, donne une lecture rapide des postes : alimentation, transport, logement, loisirs, abonnements.

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3) Connaître son reste à vivre réel

Le solde affiché sur le compte est une donnée indicative, surtout si plusieurs prélèvements importants doivent encore arriver.

Le reste à vivre, lui, permet de savoir ce qu'il reste réellement une fois les charges fixes payées.

Comment se calcule-t-il ? Le reste à vivre correspond généralement aux ressources du foyer diminuées des charges contraintes : loyer ou crédit immobilier, factures d'énergie, assurances, crédits, impôts, téléphonie, transport, frais de garde, etc. En le calculant chaque mois, on peut ajuster ses dépenses sans stress et éviter des décisions hâtives.

4) Repérer les abonnements peu ou plus utilisés

Il s'agit de reprendre les relevés bancaires des trois derniers mois et de lister tous les prélèvements récurrents. Certains abonnements sont indispensables, d'autres beaucoup moins, comme une plateforme regardée une fois par mois, une application oubliée, une option gratuite devenue payante, etc.

Quelques chiffres : en plus des abonnements dits utilitaires (internet, téléphonie, assurance), les Français paient en moyenne 41 euros pour leurs loisirs récréatifs numériques qu'ils ont souscrits (3 services) : streaming, applications, cours de sport… (1).

Faire des économies, c'est dans l'air du temps : ce montant est en baisse de 8 euros vs 2025. D'ailleurs, le plafond de dépenses que les utilisateurs jugent acceptable est bien inférieur : il s'élève à 28 euros seulement par mois (1).

L'objectif n'est pas de se priver de tout, mais de ne conserver que ce qui est utile au foyer.

5) Automatiser une petite épargne régulière

À partir de 20 euros pour une personne seule, l'épargne constituée peut servir à couvrir des frais imprévus. Mais ce n'est pas tant le montant consacré à cette épargne de précaution que la régularité des versements qui importe.

L'idéal est de programmer le virement périodique juste après la réception du salaire. Ainsi, l'épargne est mise de côté avant d'être absorbée par les dépenses courantes. En procédant de la sorte, on évite de puiser dans le découvert ou de recourir au crédit.

6) Anticiper les dépenses récurrentes significatives

Des dépenses prévisibles comme les vacances, la rentrée, Noël, les anniversaires et les impôts méritent un traitement par lissage sur 12 mois.

En effet, les personnes qui terminent le mois plus sereinement ont souvent pris l'habitude de les mensualiser mentalement. Cette méthode évite les pics de dépenses et atténue les effets sur la trésorerie lorsqu'elles surviennent.

7) Comparer et réfléchir avant d'effectuer les achats importants

Ce sont des habitudes simples mais souvent rentables.

Avant un achat important, prendre 24 ou 48 heures pour comparer peut faire une vraie différence. Le délai de réflexion favorise la clarification du besoin, en évitant les achats impulsifs et en repérant toutes les offres disponibles.

La seconde main, les produits reconditionnés ou les modèles d'exposition permettent également d'accéder à des biens de qualité à prix réduit.

8) Se fixer quelques limites personnelles

La règle éprouvée des 50/30/20 répartit les revenus entre les besoins essentiels, les envies et l'épargne (2). Elle n'est pas une obligation stricte, mais un repère intéressant. Chacun peut l'adapter selon sa situation, sa famille ou ses priorités.

Exemple : cuisiner soi-même reste l'un des réflexes les plus rentables pour le budget. Un repas maison (avec le prix des ingrédients et de l'énergie pour la cuisson) coûte moins cher qu'un plat préparé équivalent : 36 euros d'économies par mois pour une famille de 4 personnes, à raison de deux repas par jour (3).

Pour dégager un peu de marge sur son solde à la fin du mois, rien de tel que de cumuler des petites économies grâce à de bons réflexes. Afin d'éviter des arbitrages douloureux, notamment du fait de la hausse du prix des carburants, mieux vaut agir au fur et à mesure sur des leviers efficaces.

FAQ - Quelles pistes d'économies concrètes suivre pour dégager une marge de manœuvre en fin de mois ?

Doit-on faire partie des personnes les plus aisées pour s'en sortir à la fin du mois ? Non pas nécessairement. Le plus important est de connaître son reste à vivre, le montant de ses dépenses incompressibles et d'éviter les tentations qui peuvent coûter cher.

Quels usages bancaires sont particulièrement efficaces ? Les fonctionnalités disponibles dans l'appli sont essentielles (alertes, plafonds, catégorisation, épargne programmée…). Elles aident à visualiser les dépenses, à éviter les dépassements et à mettre de côté automatiquement une certaine somme.

Quels réflexes permettent de garder un solde positif sur son compte jusqu'à la fin du mois ? Une réflexion autour du besoin réel, la comparaison des offres du marché et la surveillance de l'équilibre 50/30/20. Le suivi des abonnements, l'anticipation des dépenses clés annuelles et la cuisine maison peuvent aussi générer des économies régulières.

Faut-il supprimer tous ses loisirs pour économiser ? Non, l'objectif est plutôt de faire des choix plus conscients. En définissant un budget loisirs raisonnable, il devient possible de profiter de ses centres d'intérêt, tout en gardant une marge de sécurité.

Découvrir Wicount Budget

Chapô : https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/fins-de-mois-si-difficile-de-joindre-les-deux-bouts-63794700.html

(1) https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/netflix-canal-spotify-les-francais-reduisent-leur-budget-consacre-aux-abonnements-a-des-plateformes-20260603

(2) https://www.lafinancepourtous.com/outils/questions-reponses/budget-qu-est-ce-que-la-regle-des-50-30-20/

(3) https://www.cerin.org/breves-scientifiques/plat-prepare-ou-fait-maison-quel-est-le-moins-cher/