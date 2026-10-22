Découvert autorisé et DCC2 : 5 idées reçues passées au crible sur la réforme de 2026

Réforme 2026 : découvert bancaire autorisé et DCC2 (Crédits: Adobe Stock)

La réforme DCC2 sur le crédit à la consommation qui entre en vigueur le 20 novembre 2026 suscite de nombreuses interrogations concernant le découvert autorisé : les banques vont-elles supprimer les découverts de moins de 200 euros ? Faudra-t-il refaire une demande après le 20 novembre 2026 ? Quels nouveaux contrôles seront mis en place ? Voici 5 idées reçues passées au crible pour comprendre les impacts de la réforme.

1) Vrai ou faux : la réforme DCC2 va-t-elle supprimer les découverts autorisés de moins de 200 euros en 2026 ?

Verdict : FAUX. Depuis l'annonce de la réforme issue de la directive européenne sur le crédit à la consommation (DCC2), une même inquiétude revient régulièrement : les banques vont-elles supprimer le découvert autorisé ou cesser d'accorder les petits découverts de moins de 200 euros ? Cette interprétation s'est largement diffusée depuis que les nouvelles règles applicables aux découverts bancaires ont été rendues publiques.

Pourtant, aucun texte ne prévoit la disparition du découvert autorisé, ni l'interdiction des découverts de faible montant.

Les établissements bancaires pourront continuer à accorder des découverts après le 20 novembre 2026, y compris pour des montants inférieurs à 200 euros ou pour une durée de moins d'un mois.

La confusion provient peut-être du fait que la réforme encadre davantage les «petits» découverts : concrètement, les montants inférieurs à 200 euros et les durées de moins d'un mois basculent désormais sous le régime légal qui régit le crédit à la consommation.

La conséquence directe de cet encadrement plus strict est l'obligation pour les banques de réaliser une analyse de solvabilité du client avant d'accorder ou de refuser une autorisation de découvert d'un montant de moins de 200 euros ou d'une durée de moins d'un mois.

Bon à savoir : la DCC2 prévoit également un renforcement des informations précontractuelles délivrées par les banques aux clients qui demandent une autorisation de découvert, notamment à propos du coût total des frais et du TAEG (Taux annuel effectif global).

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2) Vrai ou faux : faut-il renégocier son découvert autorisé après le 20 novembre 2026 ?

Verdict : FAUX. Nombreux sont les clients déjà bénéficiaires d'une autorisation de découvert à se demander si la réforme va les impacter.

En réalité, les autorisations de découvert accordées avant les 20 novembre 2026 ne sont pas concernées par la directive européenne sur le crédit à la consommation (DCC2) et restent valables dans les conditions prévues dans la convention de compte.

Cela signifie qu'un client n'aura pas à redemander automatiquement une autorisation ou à signer un nouveau contrat uniquement en raison de la réforme.

Il devra en revanche le faire pour tout nouvelle demande ou modification de son découvert autorisé intervenant après l'entrée en vigueur de la DCC2.

3) Vrai ou faux : les banques devront-elles davantage vérifier la solvabilité avant d'accorder un découvert ?

Verdict : VRAI. Il s'agit du principal changement introduit par la réforme.

L'analyse de solvabilité devient centrale dans l'octroi d'une autorisation de découvert

L'analyse de solvabilité consiste à vérifier qu'un client dispose de la capacité financière nécessaire pour rembourser le découvert envisagé. Cette vérification doit être adaptée au montant et à la durée du découvert.

Quels clients sont concernés par la réforme DCC2 ?

À partir du 20 novembre 2026, l'obligation d'analyse de solvabilité concernera les «petits» découverts, c'est-à-dire ceux de moins de 200 euros et/ou d'une durée de moins d'un mois, qui n'étaient jusqu'ici pas soumis au même niveau d'exigence.

Quels éléments la banque pourra-t-elle examiner ?

Pour analyser la solvabilité d'un client, autrement dit pour vérifier sa capacité à rembourser son découvert bancaire, la banque pourra examiner plusieurs éléments comme :

Les revenus (salaires ou autres).

Les actifs et passifs financiers.

Les charges récurrentes.

Cela lui permettra d'estimer le reste à vivre du client et s'assurer qu'il ne se place pas en situation délicate puisque l'objectif premier de la DCC2 est de prévenir les situations de surendettement.

4) Vrai ou faux : faudra-t-il demander l'accord de sa banque à chaque utilisation du découvert autorisé ?

Verdict : FAUX. Cette idée erronée repose sur une confusion entre l'obtention de l'autorisation de découvert et son utilisation.

Quelle différence entre obtenir une autorisation de découvert et utiliser son découvert ?

Une autorisation de découvert est accordée une seule fois : votre demande est validée ou refusée par la banque après analyse de votre dossier.

Si l'autorisation de découvert autorisée est obtenue, le client peut l'utiliser dans les conditions prévues par son contrat (montant du découvert, frais, durée pour laquelle l'autorisation est accordée, etc.) sans solliciter son conseiller à chaque opération.

Dans quels cas faudra-t-il refaire une demande d'autorisation de découvert ?

Le client devra en revanche redéposer une demande auprès de sa banque s'il souhaite modifier les conditions de son autorisation de découvert ou pour la renouveler si celle-ci est arrivée à échéance.

5) Vrai ou faux : existe-t-il un droit au découvert bancaire autorisé ?

Verdict : FAUX. Certains clients considèrent que détenir un compte bancaire leur donne automatiquement accès à un découvert autorisé. Juridiquement, ce n'est pas le cas.

Le découvert autorisé n'est pas un droit pour le titulaire du compte

Le Service Public rappelle qu'il n'existe pas de droit au découvert bancaire (1). Chaque établissement financier est libre d'accepter ou de refuser la demande d'autorisation de découvert d'un client en appliquant sa propre analyse du risque.

Ce qu'il faut retenir sur la réforme DCC2 en 2026 :

Le découvert bancaire autorisé ne disparaît pas en 2026 : la réforme DCC2 qui entre en vigueur le 20 novembre 2026 n'interdit ni les autorisations de découvert ni les découverts de moins de 200 euros.

Les banques devront davantage vérifier la situation financière de certains clients. Une analyse de solvabilité sera notamment requise avant l'octroi d'autorisation de découvert de moins de 200 euros ou d'une durée inférieure à un mois.

Les autorisations déjà en cours ne sont pas remises en cause. Un découvert accordé avant le 20 novembre 2026 reste valable dans les conditions prévues par la convention de compte.

(1) «Autorisation de découvert bancaire : les règles vont évoluer en 2026», Service-public.fr, 03/11/2025.

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