Pourquoi les Français ont-ils l'impression de s'appauvrir malgré un pouvoir d'achat en hausse depuis 20 ans ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 21/10/2026 à 12:37

Entre 2019 et 2024, le salaire net moyen du secteur privé n'a augmenté que de 0,8 % après inflation. Illustration. (JARMOLUK / PIXABAY)

Nombreux sont ceux qui ont le sentiment de devoir faire plus attention à leurs dépenses en raison de la hausse des prix. Pourtant, les statistiques montrent une progression du pouvoir d'achat des Français depuis 20 ans. Ce paradoxe s'explique notamment par l'augmentation des charges quotidiennes et les inégalités de revenus, selon Ouest-France .

Une hausse de 28,9 % depuis 2005

Selon les données de l'Insee, le revenu disponible brut des ménages a augmenté de 76 % entre 2005 et 2025. Les prix, eux, ont progressé de 36 %. En prenant en compte l'inflation, le pouvoir d'achat global affiche ainsi une hausse de 28,9 % en 20 ans. Mais la situation est beaucoup plus contrastée en réalité.

En effet, la population a également augmenté durant cette période. En tenant compte de la taille et de la composition des foyers, la progression du pouvoir d'achat tombe à 13,4 %, soit environ 0,6 % par an. Une hausse annuelle bien inférieure à celle de 1,7 % enregistrée entre 1984 et 2004.

Une baisse attendue pour 2026

Autre facteur déterminant : l'augmentation des charges incompressibles. Loyers, factures d'énergie, assurances ou abonnements réduisent progressivement la part du budget que les ménages peuvent consacrer à leurs autres dépenses. Entre 2008 et 2018, le pouvoir d'achat « arbitrable », correspondant aux revenus restant après ces charges, n'a augmenté que de 0,8 % par unité de consommation (UC). Malgré une hausse globale des revenus de 20 % depuis 2021, les prix ont augmenté de 16 %, limitant la hausse de ce pouvoir d'achat « arbitrable » à 1,8 %.

Le salaire a aussi son importance. Entre 2019 et 2024, le salaire net moyen du secteur privé n'a augmenté que de 0,8 % après inflation. Il a même reculé pour 64 % des salariés. Enfin, les bénéfices de la croissance ne sont pas répartis de manière équitable. Entre 2004 et 2024, le niveau de vie des ménages modestes a moins progressé que celui des plus aisés, portant les inégalités à leur plus haut niveau depuis 30 ans. Et les perspectives ne sont pas rassurantes. L'Insee anticipe une nouvelle baisse de 0,4 % du pouvoir d'achat global en 2026.