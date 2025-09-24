Ces 4 raisons de craquer pour un modèle d'exposition lors de votre shopping

(Quels avantages trouver dans l'achat de modèles d'exposition ? - Crédit photo : Adobe Stock)

Que l'article de vos rêves dans la vitrine subisse les rayons de la lumière ou les essais des clients dans le magasin, il fera peut-être un jour l'objet d'une remise en tant que modèle d'exposition. Ce geste se fera au bon vouloir du commerçant qui a besoin de désencombrer sa boutique ou de renouveler son stock de marchandises. Voici 4 bonnes raisons de saisir cette aubaine, en prenant toutes les précautions nécessaires.

Raison N°1 Le prix d'un modèle d'exposition est souvent très attractif

En repérant un modèle d'exposition qui vous plaît mais que vous souhaiteriez acquérir à un budget inférieur, il est possible en attendant le bon moment d'obtenir une remise potentielle pouvant atteindre 30% et même jusqu'à 75% sur le prix affiché.

Les univers de consommation où l'on observe couramment des modèles d'exposition à saisir à un prix moins cher sont : les meubles et objets de décoration, les cuisines, la literie, les appareils électroménagers, les objets électroniques (dont les jeux-vidéos) et même l'automobile (1).

Quelles sont les astuces pour obtenir le meilleur prix? Plus les articles sont encombrants, plus les remises sont importantes (miser sur 50% pour les produits volumineux). Les objets qui datent (toujours en magasin depuis un an et demi) bénéficient de réductions plus avantageuses que les autres plus récents (1).

Bon à savoir: les prix étant libres, ceux des modèles d'exposition ou de démonstration sont uniquement fixés par le commerçant. Aucun taux de remise n'est obligatoire: le vendeur peut même refuser d'accorder au client un geste commercial pour le produit déjà utilisé ou soumis à d'éventuelles manipulations du public (2). En revanche, si l'article est abîmé, le vendeur aura intérêt à baisser significativement son prix pour s'en séparer plus facilement.

Raison N°2 L'acceptation du modèle d'exposition présenté

Avant de passer à la caisse pour acheter le fameux modèle d'exposition, il est recommandé de vérifier que son apparence est satisfaisante (absence de tâches, de détériorations visibles) et transparente pour le client intéressé. En effet, en cas de défauts réels constatés, l'acheteur réalise la transaction en toute connaissance de cause et ne pourra réclamer un dédommagement s'il s'avère déçu de son aspect après en avoir fait l'acquisition.

Chez Alinéa et Maisons du Monde (partenaires The Corner*), vous constaterez certaines remises isolées repérables sur les étiquettes qui correspondent à des modèles d'exposition à écouler : ce sont souvent de belles opportunités pour parfaire la décoration de son intérieur.

Refuser de vendre un modèle d'exposition, est-ce légal? S'opposer à la vente d'un modèle d'exposition s'apparente à un refus de vente de la part du commerçant qui encourt une amende de 7.500 euros prévue dans l'article R.132-1 du code de la consommation (sauf si cela occasionne une rupture totale de stock ou si les quantités demandées sont démesurées). Le fait de devoir réagencer le magasin ne constitue pas de motif réel légitimant le refus (3).

Raison N°3 La disponibilité immédiate du modèle d'exposition en magasin

Un autre facteur de succès des modèles d'exposition est la rapidité pour se le procurer quand le client a un besoin immédiat: ni frais de port, ni délai d'attente de la commande. Le produit est emporté en l'état par l'acheteur qui peut s'équiper sur-le-champ avec son nouveau bien.

Le saviez-vous? Le délai de livraison maximal auquel les Français sont prêts à attendre une marchandise commandée est de 4,7 jours en moyenne (4).

Raison N°4 La garantie de qualité et de bon fonctionnement assurée par le vendeur

Le dernier levier qui aide les acheteurs à se décider est la garantie commerciale offerte par le vendeur, qui tranquillise l'acquéreur. A la Fnac (partenaire The Corner*), il est possible de profiter d'objets connectés de très bonne facture proposés avec une remise significative à la suite d'une démonstration ou journée à thème organisée en magasin ou d'une mise en avant sur présentoir.

Le produit ne pouvant plus être vendu neuf car souvent manipulé, est vendu comme modèle d'exposition, avec les garanties initiales incluses pour une plus grande sérénité du client.. Le produit ne pouvant plus être vendu neuf car souvent manipulé est présenté comme modèle d'exposition, avec les garanties initiales incluses pour une plus grande sérénité du client.

Y-a-t-il des exceptions pour activer la garantie? Comme pendant les soldes, les défauts apparents (ex : une rayure sur un écran ou un éclat sur une table en verre) ne seront en général pas pris en charge lors d'un retour au commerçant, d'où l'importance de bien scruter en amont le produit sous toutes ses facettes avant de procéder à l'achat (5).

A savoir Comment mettre toutes les chances de son côté avec un modèle d'exposition? Il y a un effet rareté à accepter car tous les articles mis en avant ne font pas l'objet d'une remise pour avoir été essayés, touchés ou testés par des clients. Il peut s'agir de pièces d'une ancienne collection (souvent en petites quantités) que le commerçant souhaite déstocker. Pour en bénéficier, il faut repérer en amont le produit, poser des questions sur son ancienneté comme modèle d'exposition à la lumière et au passage des clients, faire part de votre intérêt tout en évoquant les offres concurrentes et revenir dès que le prix de l'article subit une baisse notable. Un site français tel que Expodispo s'est même spécialisé dans le domaine (rachat, stockage et revente de produits de grandes marques à prix discount) et ce, pour les particuliers (1).

Acheter un modèle d'exposition est tentant pour les consommateurs à la recherche d'économies et séduits par un coup de cœur en magasin. Toutefois, il est recommandé de vérifier minutieusement son état, afin d'éviter toute déconvenue une fois le produit rapporté chez soi.

