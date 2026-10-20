Énergie : comment profiter de tarifs réduits grâce à l'achat groupé de gaz et d'électricité ?

Certains opérateurs annoncent des réductions pouvant atteindre 25 % sur l'électricité et 15 % sur le gaz grâce à cette formule. Illustration. (Fotoblend / Pixabay)

Les Français qui souhaitent réduire leur facture d'énergie peuvent notamment se tourner vers l'achat groupé de gaz et d’électricité. Cette solution, lancée par l'association Que Choisir Ensemble, s'est répandue à de nombreuses collectivités et structures. Son principe est simple : réunir un maximum de consommateurs pour négocier des tarifs plus avantageux auprès des fournisseurs d'énergie, explique TF1 Info .

Des plateformes spécialisées

De plus en plus de foyers se tournent vers cette pratique en raison de la hausse des prix, qui touchent particulièrement ceux ayant souscrit à une offre à prix variable. Selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE), c'est le cas de près de six ménages sur dix aujourd'hui.

Pour participer à un achat groupé, la première étape consiste à s'inscrire sur une plateforme spécialisée, comme Hello Watt, Selectra ou encore Ecodigo, ou auprès d'une collectivité proposant ce dispositif. Les particuliers doivent notamment renseigner les caractéristiques de leur logement et les références de leurs compteurs, disponibles sur leurs factures. Des structures locales, comme le Syndicat départemental d'énergie 35 en Ille-et-Vilaine, organisent également ce type d'opérations.

Un « pouvoir de négociation lié au volume »

Une fois les inscriptions recueillies, l'organisateur met les fournisseurs en concurrence pour négocier des réductions sur le prix du kilowattheure ou sur l'abonnement. Chaque participant reçoit ensuite une proposition personnalisée, accompagnée d'une estimation des économies réalisables. Il peut alors l'accepter ou la refuser. « L’intérêt économique vient à la fois d’un éventuel pouvoir de négociation lié au volume et, surtout, d’une réduction des coûts de recherche pour les ménages » , résume Anna Creti, professeure d'économie à l'université Paris-Dauphine.

Certains opérateurs annoncent des réductions pouvant atteindre 25 % sur l'électricité et 15 % sur le gaz grâce à cette formule. En 2023, l'UFC-Que Choisir évoquait ainsi une économie moyenne de 160 euros par an pour son achat groupé d'électricité, rappelle l'enseignante. « Pour le gaz en 2024, plus de 63.000 consommateurs ont souscrit, avec une économie moyenne annoncée de 280 euros par foyer, soit environ 18 millions d’euros au total » , ajoute-t-elle, tout en rappelant que l'achat groupé ne constitue pas forcément l'option la moins chère. En effet, les économies sont généralement calculées à partir d'un tarif de référence et non de l'offre la plus compétitive du marché. De plus, les avantages tarifaires sont souvent limités à la première année du contrat.