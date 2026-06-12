La carte de visite, ce réflexe pro qui peut aussi vous exposer

Utilisez-vous ce support professionnel qui pourrait en dire long sur vous ? (Visuel Adobe Stock généré à l'aide de l'IA)

Ce support banal, qu'est la carte de visite, accompagne encore les professionnels dans leurs réunions et déplacements mais il comporte certaines données qui pourraient nuire à leur détenteur si elles étaient détournées ou récupérées. À l'heure où le risque d'usurpation d'identité est bien réel, la prudence est donc recommandée…

Un outil incontournable de networking

La carte de visite reste un outil très concret dans de nombreuses situations professionnelles. On la sort encore volontiers lors de salons, de rendez-vous de prospection, de négociations ou de rencontres avec des interlocuteurs extérieurs à l'entreprise. Dans ces contextes, elle facilite la prise de contact et, surtout, elle matérialise le lien créé en quelques secondes : un échange, une promesse de rappel, une opportunité d'affaire.

Historiquement, les professions ou profils qui utilisent la carte de visite pour se présenter ou se faire recontacter occupent plutôt des fonctions dirigeantes, commerciales ou scientifiques.

Pour les entrepreneurs, elle s'affiche comme un outil incontournable du networking, car elle permet de prolonger une discussion au-delà du moment présent et d'inscrire la relation dans la durée.

Ce support répond aussi à un objectif d'image de marque. Une carte de visite bien conçue renforce la visibilité, crédibilise un discours commercial et laisse une trace écrite professionnelle, facile à conserver et à transmettre. Loin d'être désuète, la carte de visite garde le cap et conquiert encore 78% des professionnels d'après un sondage (1).

Quelles données sensibles figurent sur une carte de visite ?

Derrière son apparente simplicité, une carte de visite peut concentrer plusieurs informations qui, mises bout à bout, deviennent exploitables par des personnes mal intentionnées. Elle affiche généralement le nom et le prénom, la fonction au sein de l'organisation, ainsi que des coordonnées directes comme l'e-mail, le téléphone et parfois une adresse. Dans certains cas, on y trouve même des identifiants ou références internes, ajoutés pour faciliter le traitement administratif ou la relation client. Or, ces détails, anodins en apparence, peuvent servir de point d'entrée à des tentatives de fraude ou d'approche ciblée.

À retenir : en croisant des données apparemment neutres avec d'autres issues d'une fuite de données antérieure, les arnaqueurs peuvent ainsi cartographier une organisation à partir des informations recueillies ou deviner l'adresse e-mail type à partir de la racine observée, pour tenter une fraude au président ou une action de phishing auprès de collaborateurs. C'est donc la combinaison de plusieurs sources de données qui au final représente un risque.

Comment se prémunir contre l'usurpation d'identité ?

La première protection consiste à garder le contrôle de la distribution de ses cartes professionnelles. Une carte de visite n'a pas vocation à circuler sans discernement : mieux vaut la remettre à une personne identifiée, dans un cadre pertinent, plutôt que de la laisser en libre-service. Il est tout aussi important de détruire les cartes devenues obsolètes, car une ancienne fonction et un numéro récupéré peuvent favoriser une usurpation d'identité. Enfin, le contenu doit rester maîtrisé : privilégier des informations réellement utiles et éviter tout élément superflu, surtout face à des techniques d'ingénierie sociale de plus en plus efficaces.

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Cartes de visite nouvelle génération : comment fonctionnent-elles ?

À quoi ressemblent les nouvelles cartes de visite numériques ?

Le format numérique de la carte de visite (QR/NFC/lien/vCard) séduit par sa simplicité d'usage : il se partage en un clic et se met à jour sans réimpression. De nombreuses entreprises misent aussi sur un design plus disruptif et engageant, notamment via le QR code, désormais présent dans 36% des cas (1). Cette évolution répond à des usages mobiles et à la recherche d'efficacité et d'écoresponsabilité dans les échanges.

Les cartes de visite numériques sont-elles plus sécurisées ?

Malgré son aspect moderne et le fait que le propriétaire gère lui-même le cercle de contacts qu'il veut toucher, le format numérique n'exclut pas que la carte de visite finisse entre les mains d'un tiers malveillant. Aussi, elle doit contenir des informations utiles mais minimalistes sur la personne citée. Pour cette raison, les mentions liées au numéro personnel et à l'adresse du domicile privé, par exemple, sont fortement déconseillées. Pour les entrepreneurs, une double ligne mobile s'activant facilement auprès d'un opérateur de téléphonie et un service de domiciliation permettent de scinder vie professionnelle et vie personnelle.

A savoir Usurpation d'identité sur LinkedIn : l'autre menace ! L'usurpation d'identité sur LinkedIn consiste à détourner un profil existant ou à créer un faux profil attractif à des fins frauduleuses : pour escroquer, collecter des données personnelles ou nuire à la réputation d'une personne. Au 1er semestre 2024, la plateforme a détecté 86 millions de faux comptes, une tendance en hausse de 50% sur un an (2), désormais contenue par la certification volontaire de ses abonnés. Restez prudent également en ligne.

Sortir sa carte de visite semble rester un réflexe dans le milieu professionnel. À ceux qui souhaitent conserver ce support de communication (physique ou numérique) pour soutenir leur image ou leur activité, restez vigilant sur son contenu et sur les personnes qui y ont accès.

(1) https://www.20minutes.fr/guide-achat/4212695-20260323-cartes-visite-pourquoi-elles-cartonnent-encore-2026-comment-reussir

(2) https://www.franceinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/vrai-ou-faux-comptes-linkedin-offres-d-emploi-entretien-quand-l-ia-usurpe-l-identite-des-recruteurs_7356276.html

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