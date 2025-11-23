information fournie par Boursorama avec LabSense • 23/11/2025 à 08:30

Jeux d’argent : comment la CAF prend en compte vos gains / iStock.com - Davizro

Gains aux jeux : une ressource que la CAF peut intégrer

La CAF examine l’ensemble des ressources d’un foyer pour déterminer l’accès au RSA, à la Prime d’activité, à l’AAH ou encore à certaines prestations familiales. Cette appréciation ne se limite pas aux revenus professionnels. Ainsi, les gains issus des jeux d’argent entrent eux aussi dans la catégorie des ressources à déclarer. Qu’il s’agisse d’un ticket de grattage, d’une loterie, de paris sportifs ou d’un gain au casino, ces sommes doivent être signalées si elles peuvent influencer votre niveau de vie. Même si elles restent ponctuelles.

Une règle floue, mais un risque réel en cas d’oubli

Aucun seuil officiel ne permet de savoir à partir de quel montant la déclaration devient obligatoire. Cette zone grise pousse parfois les allocataires à hésiter. Pourtant, les exemples montrent que la vigilance s’impose. En effet, une personne ayant omis de mentionner 14 600 € de gains s’est vu réclamer plus de 10 000 € de trop-perçu après contrôle. La CAF ne précise pas les montants considérés comme négligeables et n’exonère pas les petits gains de l’obligation déclarative. Résultat, un oubli, même involontaire, peut conduire à un rappel d’aides, à une suspension temporaire ou, dans certains cas, à des sanctions pour fausse déclaration.

Où déclarer vos gains dans votre dossier CAF ?

Lors de votre déclaration trimestrielle ou annuelle, les gains de jeux doivent être inscrits dans la rubrique « autres ressources ». Les notices officielles, notamment celles du RSA, précisent que cette case inclut les sommes perçues lors d’un héritage ou issues d’un gain au jeu. La démarche est simple : connectez-vous à votre espace personnel CAF, ouvrez la déclaration correspondant à votre prestation, puis indiquez le montant total perçu sur la période concernée. Les montants doivent être inscrits en euros, sans les centimes. Si vous préférez être accompagné, un conseiller peut également vous guider en agence ou par téléphone.

Ce qu’il faut prévoir pour éviter les difficultés

Les gains conséquents aux jeux ne sont pas seulement des sommes ponctuelles. Si l’argent est placé ou épargné, il peut générer des revenus qui, eux aussi, entrent dans l’appréciation des ressources par la CAF. Intérêts d’un livret, somme utilisée pour rembourser un crédit ou mise de côté sur un compte-épargne peuvent ainsi modifier votre situation financière et influencer le calcul de vos droits. D’où l’importance de signaler non seulement le gain initial, mais également toute conséquence patrimoniale liée à son utilisation. Même dépensé rapidement, le gain doit être déclaré au trimestre où il a été perçu. Les agents recommandent de conserver les justificatifs (ticket gagnant, attestation ou relevé bancaire), afin de pouvoir répondre sereinement en cas de contrôle.

Que faire si la déclaration a été oubliée ?

L’important est d’agir rapidement. Un message via l’espace personnel ou un appel au service client permet d’expliquer la situation et de transmettre les justificatifs. La prise en compte de la bonne foi facilite souvent la régularisation et limite les conséquences financières. Les retours de terrain montrent que ceux qui signalent spontanément un oubli évitent fréquemment les sanctions les plus lourdes, notamment lorsqu’il s’agit d’un gain unique ou modeste.