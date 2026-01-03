information fournie par Boursorama avec LabSense • 03/01/2026 à 08:30

Comment réussir vos soldes d’hiver 2026 ? / iStock.com - Neydtstock

1. Listez vos besoins

On le sait, quand il y a des soldes, on a tendance à céder aux achats impulsifs et pas forcément utiles. Pour éviter les vêtements et autres objets inutilisés, mieux vaut lister ses besoins avant d’aller faire les magasins ou des achats en ligne. Ainsi, en notant tout ce dont vous avez vraiment besoin, vous éviterez les achats oubliés au fond des placards et des tiroirs.

2. Comparez les prix

Vous avez repéré un super robot de cuisine ou encore la billig de vos rêves ? Vous envisagez de profiter des soldes afin de vous offrir l’un ou l’autre (ou les deux) ? Vous avez bien raison ! Mais, avant de valider votre panier et surtout votre paiement ou avant de vous rendre en magasin, comparez les prix pratiqués par plusieurs vendeurs. Vous pouvez les comparer vous-même ou utiliser des comparateurs en ligne.

3. Préparez votre panier à l’avance

Si vous faites vos achats sur Internet, pensez à préparer votre panier la veille du lancement des soldes (à condition que les sites que vous ciblez permettent de conserver son panier plus de 15 minutes). Au lancement des promotions, vous n’aurez plus qu’à finaliser votre commande.

4. Vérifiez les conditions de livraison/de retour

Avant de passer commande ou d’acheter en magasin, pensez à bien vérifier les conditions de retour. Parfois, des délais plus longs sont proposés par les marques. Certaines proposent aussi des retours gratuits. Si vous commandez en ligne, vérifiez bien le montant des frais de livraison. Ils peuvent être relativement élevés selon le type de produits que vous achetez.

5. Faites attention aux arnaques

Lors des périodes de soldes, il faut être particulièrement attentif aux offres proposées car des arnaques peuvent se cacher derrière ces dernières. Le site masecurite.interieur.gouv.fr recommande de vérifier les URL des sites (présence du cadenas et de « https »), de bien lire les mentions légales ainsi que les CGV (conditions générales de vente) et de ne cliquer sur aucun lien.

6. Guettez les codes promo

Il est parfois possible de trouver des codes promotionnels permettant, par exemple, de bénéficier de frais de livraison offerts. Pensez donc, avant de valider votre commande, à vérifier si des codes promo sont disponibles. Testez-en plusieurs si besoin. Vous pouvez aussi profiter des offres de cashback.

7. Profitez des offres d’essai pour les livraisons express

Divers sites Internet proposent de tester leurs abonnements aux livraisons express pendant moins d’une semaine à un mois. Profitez de ces offres pour vos achats lors des soldes d’hiver et n’oubliez pas de les résilier une fois vos articles reçus.

8. Optez pour le confort

Si vous préférez faire votre shopping dans les magasins, pensez à porter une tenue confortable : jean, baskets… L’idée est de ne pas finir votre journée en ayant mal aux pieds ou encore au dos.