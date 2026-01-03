 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Comment réussir vos soldes d’hiver 2026 ?

information fournie par Boursorama avec LabSense 03/01/2026 à 08:30
À partir du mercredi 7 janvier à 8 h 00 (hors Moselle, Vosges ou encore Guadeloupe), vous pourrez profiter des soldes d’hiver. Voici 8 conseils pour les réussir.

Comment réussir vos soldes d’hiver 2026 ? / iStock.com - Neydtstock

Comment réussir vos soldes d’hiver 2026 ? / iStock.com - Neydtstock

1. Listez vos besoins

On le sait, quand il y a des soldes, on a tendance à céder aux achats impulsifs et pas forcément utiles. Pour éviter les vêtements et autres objets inutilisés, mieux vaut lister ses besoins avant d’aller faire les magasins ou des achats en ligne. Ainsi, en notant tout ce dont vous avez vraiment besoin, vous éviterez les achats oubliés au fond des placards et des tiroirs.

2. Comparez les prix

Vous avez repéré un super robot de cuisine ou encore la billig de vos rêves ? Vous envisagez de profiter des soldes afin de vous offrir l’un ou l’autre (ou les deux) ? Vous avez bien raison ! Mais, avant de valider votre panier et surtout votre paiement ou avant de vous rendre en magasin, comparez les prix pratiqués par plusieurs vendeurs. Vous pouvez les comparer vous-même ou utiliser des comparateurs en ligne.

3. Préparez votre panier à l’avance

Si vous faites vos achats sur Internet, pensez à préparer votre panier la veille du lancement des soldes (à condition que les sites que vous ciblez permettent de conserver son panier plus de 15 minutes). Au lancement des promotions, vous n’aurez plus qu’à finaliser votre commande.

4. Vérifiez les conditions de livraison/de retour

Avant de passer commande ou d’acheter en magasin, pensez à bien vérifier les conditions de retour. Parfois, des délais plus longs sont proposés par les marques. Certaines proposent aussi des retours gratuits. Si vous commandez en ligne, vérifiez bien le montant des frais de livraison. Ils peuvent être relativement élevés selon le type de produits que vous achetez.

5. Faites attention aux arnaques

Lors des périodes de soldes, il faut être particulièrement attentif aux offres proposées car des arnaques peuvent se cacher derrière ces dernières. Le site masecurite.interieur.gouv.fr recommande de vérifier les URL des sites (présence du cadenas et de « https »), de bien lire les mentions légales ainsi que les CGV (conditions générales de vente) et de ne cliquer sur aucun lien.

6. Guettez les codes promo

Il est parfois possible de trouver des codes promotionnels permettant, par exemple, de bénéficier de frais de livraison offerts. Pensez donc, avant de valider votre commande, à vérifier si des codes promo sont disponibles. Testez-en plusieurs si besoin. Vous pouvez aussi profiter des offres de cashback.

7. Profitez des offres d’essai pour les livraisons express

Divers sites Internet proposent de tester leurs abonnements aux livraisons express pendant moins d’une semaine à un mois. Profitez de ces offres pour vos achats lors des soldes d’hiver et n’oubliez pas de les résilier une fois vos articles reçus.

8. Optez pour le confort

Si vous préférez faire votre shopping dans les magasins, pensez à porter une tenue confortable : jean, baskets… L’idée est de ne pas finir votre journée en ayant mal aux pieds ou encore au dos.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les étrennes ont généralement lieu entre fin décembre et début janvier. (Pixabay / niekverlaan)
    Combien faut-il donner et à qui pour les étrennes ?
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 01.01.2026 12:00 

    Entre fin décembre et début janvier, c'est le moment de penser aux étrennes pour remercier les personnes qui nous aident au quotidien. Concierge, pompiers, facteurs: combien faut-il donner à cette occasion? C'est une question que de nombreux Français se posent ... Lire la suite

  • Pour les abonnés de l'offre Tempo d'EDF, le prix de l'électricité va flamber ce mercredi 31 décembre. (Fotoblend / Pixabay)
    Electricité : attention, le prix de l'électricité explose pour le réveillon si vous avez choisi cette offre EDF
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 31.12.2025 11:00 

    Les clients d'EDF vont devoir être prudents en ce dernier jour de l'année 2025. Le fournisseur d'électricité a indiqué que ce mercredi 31 décembre serait un jour rouge pour les abonnés de l'offre Tempo, qui fait varier les prix en fonction de la demande. Le tarif ... Lire la suite

  • jeune femme montrant du doigt (Crédits: Adobe Stock)
    Comment mettre en place de bonnes habitudes financières ?
    information fournie par Café de la Bourse 29.12.2025 16:10 

    Vous terminez chaque mois dans le rouge sans vraiment comprendre où passe votre argent ? Vous rêvez d'acheter un appartement ou simplement de vivre sans cette angoisse récurrente liée à la fin du mois ? La solution ne consiste pas uniquement à gagner plus, mais ... Lire la suite

  • Chèques cadeaux : quel est le plafond URSSAF pour 2026 ? / iStock.com - peterschreiber.media
    Chèques cadeaux : quel est le plafond URSSAF pour 2026 ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 29.12.2025 08:30 

    À l’approche des fêtes de fin d’année, les chèques cadeaux sont très appréciés des salariés et largement utilisés par les entreprises et les CSE. Mais attention, leur régime social et fiscal obéit à des règles précises. Explications. Un dispositif facultatif, encadré ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre BoursoBank