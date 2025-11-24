Ils s’affichaient avec des voitures et des produits de luxe alors qu’ils percevaient les allocations familiales

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 24/11/2025 à 15:41

Deux des suspects étaient déjà connus de la justice, notamment pour trafic de drogue et violences. Illustration. (4711018 / Pixabay)

Ils menaient une vie de rêve, tout en profitant des prestations sociales. Soupçonnés de fraude, trois membres d’une même famille ont été interpellés par la gendarmerie, mardi 18 novembre 2025, dans leur domicile de Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), rapporte La Dépêche du Midi .

900.000 euros saisis

Les suspects, deux frères âgés d’une quarantaine d’années et leur sœur, affirmaient ne toucher aucun revenu, si ce n’est les allocations familiales. Une situation qui contraste avec leur niveau de vie réel, puisqu’ils étaient souvent aperçus dans des magasins de luxe ou des casinos, et conduisaient des véhicules onéreux.

Visés par une enquête ouverte il y a près d’un an, les quadragénaires étaient déjà connus de la justice, notamment pour trafic de drogue et violences. Des perquisitions ayant eu lieu dans leur logement ainsi que chez leurs proches ont permis aux militaires de mettre la main sur près de 900.000 euros. Le butin comprenait de fortes sommes d’argent, en espèces ou sur des comptes bancaires, ainsi que divers produits de luxe.

Une détention provisoire requise

Les mis en cause devaient être déférés devant un magistrat pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, entre autres. Un placement en détention provisoire a été requis contre les deux quadragénaires et un contrôle judiciaire pour leur sœur.