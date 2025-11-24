Escroquerie : piégée par un faux message de la Sécurité sociale, elle perd près de 18.000 euros

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 24/11/2025 à 12:33

L’auteur de l’escroquerie a été condamné à cent jours-amendes à 15 euros. Illustration. (Stevepb / Pixabay)

Une habitante de Campbon (Loire-Atlantique) a été victime d’une escroquerie en juillet 2023 lui faisant perdre près de 18.000 euros. Identifié, l’auteur des faits était jugé par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire ce mardi 18 novembre 2025, rapporte L’écho de la Presqu’île Guérandaise et de Saint-Nazaire .

Un faux message d’Ameli

La victime avait été bernée par un message prétendument envoyé par Ameli, le site de l'Assurance maladie, qui l’invitait à cliquer sur un lien. En s’exécutant, l’habitante s’est retrouvée inondée de messages et a découvert que 17.656 euros s’étaient envolées de ses comptes en banque.

À la suite de son dépôt de plainte, les investigations ont permis de remonter jusqu’au prévenu, un jeune homme disposant de 18 comptes bancaires et déjà connu de la justice, notamment pour usurpation d’identité. Ce dernier a été interpellé quelques jours plus tard. Entendu par les enquêteurs, il avait alors reconnu les faits.

L’auteur condamné

Absent à l’audience, l’homme a été reconnu coupable et condamné à cent jours-amendes à 15 euros. Il devra notamment verser plus de 9.000 euros à la victime, correspondant en grande partie à la somme qu’elle n’avait pas pu récupérer.