Seconde main : en revendant vos objets inutilisés, vous pourriez gagner 320 euros en moyenne

20 % des personnes qui n’ont jamais revendu leurs objets d’occasion estiment que les démarches de revente en ligne sont trop complexes. Illustration. (Neelam279 / Pixabay)

Y a-t-il un trésor dans votre maison ? C’est peu probable. Mais d’après les résultats d’un sondage OpinionWay pour Leboncoin, chaque foyer français pourrait gagner 320 euros en moyenne en revendant ses objets inutilisés. Pour un foyer sur cinq, le gain potentiel de ces reventes pourrait même dépasser les 500 euros. Mais malgré le développement des plateformes de vente d’occasion, beaucoup de Français restent encore réticents à revendre leurs biens, rapporte RMC Conso .

Pas le temps, trop compliqué...

Pourtant, les placards de nombreux foyers seraient plutôt encombrés. Le sondage conclut qu’en moyenne, chaque ménage a 19 objets qui traînent et qu’il n’utilise plus : livres terminés, équipement de sport qui n’a servi que quelques fois, vieux jouets conservés depuis l’enfance… Pour un sondé sur cinq, l’inventaire de ces biens inutilement gardés dépasse même les 30 unités.

Bien que leur revente puisse constituer un complément de revenus appréciable, les foyers peinent encore à se séparer de ces objets. Seules 17 % des personnes interrogées ont indiqué avoir déjà revendu un bien sur le marché de la seconde main. Parmi celles qui n’ont pas encore franchi ce cap, 29 % ont déclaré ne pas avoir le temps de se lancer dans la revente, 16 % ne pas savoir comment fixer le bon prix et 20 % que les démarches de revente en ligne étaient trop complexes.

Les plateformes à la conquête du public

En conséquence, Leboncoin et Vinted, les deux plateformes en ligne qui dominent le secteur de la vente de seconde main en France, font tout pour simplifier leur fonctionnement. Leboncoin vient par exemple de lancer un système de description automatique des annonces. Grâce à son intelligence artificielle, le site est désormais capable de générer un descriptif clair avec seulement quelques photos et un titre. En parallèle, un outil d’aide à la fixation du prix est également proposé.

La date de ces lancements n’est pas anodine. Le mois de novembre est en effet l’une des meilleures périodes pour se lancer dans la vente d’occasion. De nombreux acheteurs écument déjà les plateformes à la recherche d’un cadeau de Noël idéal à prix réduit.