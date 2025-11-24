 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Seconde main : en revendant vos objets inutilisés, vous pourriez gagner 320 euros en moyenne
information fournie par Boursorama avec Newsgene 24/11/2025 à 15:59
Temps de lecture: 2 min

20 % des personnes qui n’ont jamais revendu leurs objets d’occasion estiment que les démarches de revente en ligne sont trop complexes. Illustration. (Neelam279 / Pixabay)

20 % des personnes qui n’ont jamais revendu leurs objets d’occasion estiment que les démarches de revente en ligne sont trop complexes. Illustration. (Neelam279 / Pixabay)

Selon un sondage OpinionWay pour Leboncoin, chaque foyer pourrait gagner 320 euros en moyenne en revendant des biens conservés inutilement. Mais beaucoup rechignent encore à se lancer dans la vente de seconde main, souvent perçue comme trop complexe. Les plateformes en ligne font tout pour les convaincre de sauter le pas.

Y a-t-il un trésor dans votre maison ? C’est peu probable. Mais d’après les résultats d’un sondage OpinionWay pour Leboncoin, chaque foyer français pourrait gagner 320 euros en moyenne en revendant ses objets inutilisés. Pour un foyer sur cinq, le gain potentiel de ces reventes pourrait même dépasser les 500 euros. Mais malgré le développement des plateformes de vente d’occasion, beaucoup de Français restent encore réticents à revendre leurs biens, rapporte RMC Conso .

Pas le temps, trop compliqué...

Pourtant, les placards de nombreux foyers seraient plutôt encombrés. Le sondage conclut qu’en moyenne, chaque ménage a 19 objets qui traînent et qu’il n’utilise plus : livres terminés, équipement de sport qui n’a servi que quelques fois, vieux jouets conservés depuis l’enfance… Pour un sondé sur cinq, l’inventaire de ces biens inutilement gardés dépasse même les 30 unités.

Bien que leur revente puisse constituer un complément de revenus appréciable, les foyers peinent encore à se séparer de ces objets. Seules 17 % des personnes interrogées ont indiqué avoir déjà revendu un bien sur le marché de la seconde main. Parmi celles qui n’ont pas encore franchi ce cap, 29 % ont déclaré ne pas avoir le temps de se lancer dans la revente, 16 % ne pas savoir comment fixer le bon prix et 20 % que les démarches de revente en ligne étaient trop complexes.

Les plateformes à la conquête du public

En conséquence, Leboncoin et Vinted, les deux plateformes en ligne qui dominent le secteur de la vente de seconde main en France, font tout pour simplifier leur fonctionnement. Leboncoin vient par exemple de lancer un système de description automatique des annonces. Grâce à son intelligence artificielle, le site est désormais capable de générer un descriptif clair avec seulement quelques photos et un titre. En parallèle, un outil d’aide à la fixation du prix est également proposé.

La date de ces lancements n’est pas anodine. Le mois de novembre est en effet l’une des meilleures périodes pour se lancer dans la vente d’occasion. De nombreux acheteurs écument déjà les plateformes à la recherche d’un cadeau de Noël idéal à prix réduit.

© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

  • Un amendement déposé par des députés en octobre propose d’appliquer un taux de 10 % de TVA à l’ensemble du sport marchand. Illustration. (Walter Röllin / Pixabay)
    Les tarifs des abonnements aux salles de sport bientôt revus à la baisse ?
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 24.11.2025 13:05 

    Alors que l’Europe autorise des taux de TVA réduits pour de nombreuses activités sportives, les salles de sport restent taxées à taux plein en France. Déposé en octobre, un amendement parlementaire veut mettre fin à cette disparité en harmonisant la fiscalité entre ... Lire la suite

  • Pour une box wifi, 95% de la consommation énergétique est due à une consommation passive. (crédit : Adobe Stock)
    À la maison, vaut-il mieux aller sur Internet via un réseau mobile ou avec sa box wifi ?
    information fournie par The Conversation 24.11.2025 12:00 

    Que ce soit d'un point de vue énergétique, écologique ou une question de vitesse, lorsqu'on navigue sur Internet à la maison, on peut se demander ce qui est le mieux : se connecter à la 5G ou plutôt à sa box? Tout d'abord, rappelons que, pour les ordinateurs, une ... Lire la suite

  • Devenir juré en assises est une obligation qui peut dans certains cas coûter cher. ( crédit photo : Getty Images )
    Devenir juré d’assise: combien ça coûte?
    information fournie par Le Particulier pour Conso 24.11.2025 08:30 

    Vous venez de recevoir une convocation pour devenir juré en cour d’assises? Cela signifie que vous avez été tiré au sort sur les listes électorales. Il s’agit d’un devoir civique auquel vous ne pouvez pas vous soustraire, même si certains coûts ne sont pas forcément ... Lire la suite

  • Les phares LED des voitures sont-ils trop puissants ? (Crédits: Adobe Stock - IA)
    Auto : les phares LED sont-ils dangereux ?
    information fournie par BoursoBank 24.11.2025 08:00 

    S'ils sont de plus en plus nombreux, les phares LED de voitures sont loin de faire l'unanimité. Une étude britannique (1) met en lumière un nombre importants d'usagers qui se déclarent dangereusement gênés par la puissance de ces phares nouvelle génération… Avez-vous ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank