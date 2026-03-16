Il touchait jusqu'à 12 000 euros de chômage par mois : la fraude XXL d'un faussaire méthodique

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 16/03/2026 à 16:18

Un homme est soupçonné d'avoir détourné près de 300 000 euros au préjudice de France travail et de la Caf. (illustration) (AJEL / Pixabay)

Un homme est soupçonné d’avoir détourné 239 000 euros en deux ans au préjudice de France travail et de la Caf. L'escroquerie a été mise au jour en 2024, lorsqu’un homme se rend à la Caisse d’assurance maladie (CPAM) après avoir reçu un courrier qui ne lui était pas destiné.

Les investigations ont alors permis de découvrir que cette identité était déjà mentionnée dans un dossier faisant l'objet d'un signalement. Finalement, les autorités sont parvenues à identifier un homme habitant de La Baule (Loire-Atlantique), rapporte Ouest-France . L'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (Oltim) Nantes, spécialistes de la fraude documentaire, a ensuite été saisi.

Il exploite une faille du système

Le suspect serait un véritable virtuose des faux documents ce qui lui aurait permis de vivre sous plusieurs identités et de tromper notamment la Caisse d’allocations familiales et France travail.

Pour ce faire, l’homme a utilisé une faille du système. Il a réussi à toucher le chômage en France en prétendant avoir travaillé en Suisse. En effet, c'est une particularité méconnue mise en place pour les travailleurs frontaliers franco-suisses : ils touchent le chômage en France s'ils perdent leur emploi en Suisse. Le suspect aurait ainsi touché jusqu’à 12 000 euros de chômage par mois, sans jamais avoir travaillé en Suisse. Placé en garde à vue en 2025, il a été convoqué devant le tribunal en 2027.