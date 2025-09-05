IFA Berlin 2025 : la vitrine mondiale de la tech grand public s’agrandit encore / iStock.com - 2Ban

Ce petit salon régional qui s’est mué en vitrine mondiale de l’innovation

L’IFA a grandi avec la technologie, traversant les âges et reflétant notre rapport aux machines, à l’information et à la connectivité. Son ascension a été à l’image des grandes révolutions technologiques des deux derniers siècles : fulgurante ! Ainsi, le petit salon de niche dédié à la radio est devenu, au fil des décennies, LA plateforme mondiale de l’innovation. L’IFA anticipe les tendances, intègre les ruptures technologiques et offre désormais une scène internationale aux pionniers de multiples secteurs. Les géants de l’électronique, de l’électroménager, de l’IA, du gaming, de la mobilité, de la maison connectée, de la santé numérique, du divertissement immersif, de la robotique... et même de la 6G s’y pressent ! L’exposition, devenue incontournable pour les plus grands noms de la tech, attire chaque année de plus en plus de visiteurs et d’exposants. L’édition 2025 réunira, sur 180 000 m², plus de 1 800 entreprises (dont, pour n’en citer que quelques-unes Samsung, LG, Sony, Bosch, Miele, etc.), issues de 139 pays différents, qui présenteront leurs technologies à plus de 250 000 personnes (dont 63 % de visiteurs internationaux).

Des temps forts pour mettre en scène l’innovation

Au-delà d’un simple salon, l’IFA est un véritable festival technologique... Entre conférences stratégiques, expériences interactives, concerts, ou encore zones thématiques, l’expo s’impose comme le théâtre d’une vision du futur, un carrefour où se croisent la tech, la culture et la société. Les thématiques phares de l’édition 2025 porteront sur « La maison intelligente & l’IA », le « Gaming & l’audio immersif », la « mobilité du futur », et le combo « Bien-être & santé ». Coté réjouissances, dès le 4 septembre, la soirée d’ouverture mêlera rock et culture urbaine avec Deine Cousine et EVIL JARED x KROGI. Des expériences immersives telles que « Your vision » (exploration photographique de Berlin en mode urbain et authentique) ou « Creator Hub & Creator Stage » (espace dédié aux créateurs de contenu, influenceurs et storytellers numériques) transporteront les participants vers des univers aussi créatifs que fantastiques. Enfin, l’IFA Retail Leaders Summit offrira aux visiteurs des rencontres exclusives entre dirigeants du retail, de la tech et des marques grand public.