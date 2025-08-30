Faire le tri dans ses abonnements / iStock.com - Viktor_Gladkov

Une addition plus lourde qu’il n’y paraît

Pris séparément, 3 ou 5 euros par mois semblent anodins. Mais multipliés par le nombre de services, la facture grimpe vite. Selon une étude 3Gem pour Bango, les Français dépensent en moyenne 65 euros mensuels en abonnements divers. D’autres estimations, comme celle du cabinet BearingPoint, avancent 45 euros pour les seuls services numériques. Dans tous les cas, cela représente plusieurs centaines d’euros par an. Et une partie de ces dépenses concerne des abonnements sous-utilisés, voire totalement oubliés.

Identifier ses abonnements actifs

Pour éviter de gaspiller de l’argent dans des services inutilisés, il est primordial de reprendre le contrôle de ses dépenses. Pour cela, il faut commencer par dresser la liste de tous les abonnements en cours. Il y a deux solutions simples, soit passer en revue ses relevés bancaires afin de repérer les prélèvements récurrents ou soit utiliser une application de gestion budgétaire (Linxo, Bankin’, Revolut). Les smartphones offrent aussi un raccourci pratique : sur iPhone, la rubrique « Abonnements » des réglages regroupe les souscriptions effectuées via l’App Store. Sur Android, elles se trouvent dans le Google Play Store. Cette vérification permet de révéler des dépenses automatiques passées inaperçues.

Résilier plus facilement grâce à la loi

En théorie, mettre fin à un abonnement n’a jamais été aussi simple. En effet, depuis juin 2023, la « résiliation en trois clics » est obligatoire pour tous les contrats souscrits en ligne. Les plateformes doivent proposer un bouton clair et accessible depuis l’espace client. Ainsi, plus besoin d’envoyer un courrier interminable ni de batailler avec le service client. Attention toutefois : résilier ne signifie pas se libérer instantanément d’un engagement. Si un abonnement a été signé pour une durée déterminée, les mensualités restent dues jusqu’à la fin du contrat.

Trier, regrouper, optimiser

Une fois la liste en main, l’idée est de classer ses abonnements en trois catégories : essentiels, optionnels, à supprimer. Les services que vous n’utilisez plus doivent disparaître. Pour les autres, des alternatives existent. Le partage de comptes (formules familiales sur Spotify, Netflix, Canal+…), les offres groupées ou encore le passage à des versions moins chères permettent de réduire la note. Une autre astuce consiste à alterner ses abonnements de streaming selon les sorties de séries ou de films, au lieu de tout cumuler en parallèle.

Jusqu’à 550 euros d’économies par an

En moyenne, 40 % des abonnements détenus par les Français seraient sous-utilisés. Les résilier pourrait libérer jusqu’à 550 euros par an, selon une étude. De quoi financer un vrai projet plutôt que de nourrir des prélèvements invisibles. Pour y parvenir, inutile de tout couper du jour au lendemain, l’essentiel est de garder le contrôle, en ajustant ses abonnements à ses besoins réels.