information fournie par Boursorama avec LabSense • 19/05/2026 à 08:30

Étudiants : dernière ligne droite pour votre dossier social étudiant (DSE) / iStock.com - PeopleImages

Qu’est-ce que le DSE ?

DSE est l’acronyme de « dossier social étudiant ». Il s’agit d’une procédure en ligne permettant aux étudiants ou futurs étudiants de faire une demande de bourse ou de logement en résidence universitaire. Pour l’année 2026-2027, les démarches sont ouvertes depuis le 2 mars et vous avez jusqu’au 31 mai 226 pour finaliser votre dossier. Les dossiers complétés avant le 31 mai sont prioritaires pour les logements Crous, comme indiqué sur le site officiel de l’organisme. Si votre DSE est envoyé après cette date, « votre demande sera traitée au fil de l’eau [et] votre bourse ne sera pas versée dès la rentrée ». Notez que l’attribution des logements Crous se fait en trois tours. Une phase complémentaire est également prévue.

Quelles sont les étapes pour saisir son DSE ?

Pour commencer, il faut créer votre dossier social étudiant (DSE) sur https://messervices.etudiant.gouv.fr/. Un tutoriel vidéo est proposé sur le site lescrous.fr (Crous = Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) et sur YouTube. Lorsque vous remplissez votre DSE, vous devez renseigner vos informations personnelles comme votre nom, votre prénom et votre date de naissance et préciser si vous étiez boursier l’année précédente. Vous devez également remplir la section « situations particulières » en cochant la ou les situations qui vous concernent. Vous pouvez n’en cocher aucune si vous n’êtes pas concerné par les situations présentées (orphelin, en situation de handicap…). Lorsque cette étape est terminée, vous pouvez vérifier votre éligibilité au droit à l’aide financière. Vous êtes éligible ? Vous pouvez passer à l’étape suivante qui consiste à renseigner votre situation familiale (adresse du domicile familial et autres). Vous devez par la suite indiquer les données fiscales de vos parents (la saisie est automatique mais au bout de trois essais, elle est manuelle). Place ensuite à la partie scolarité, à la sélection de la demande que vous souhaitez formuler puis, dans la dernière partie, à la formulation de vos vœux (jusqu’à 6). Une fois vos vœux formulés (ils sont modifiables même après avoir déposé le DSE), cliquez sur « suivant » et certifiez vos engagements. Un encart « observations » vous est proposé afin de partager vos doutes concernant certaines données renseignées dans votre DSE. Pour terminer, ajoutez les pièces justificatives demandées, vérifiez les informations transmises, téléchargez votre RIB et cliquez sur « transmettre la demande ». Un courriel de confirmation vous sera envoyé. Avant de remplir votre DSE, vous avez la possibilité d’utiliser le simulateur du Crous pour savoir si vous êtes éligible.

Quelles pièces justificatives fournir ?

Pour préparer votre demande de DSE, réunissez les pièces justificatives nécessaires et qui peuvent varier selon les situations : avis fiscal du foyer ; certificat de décès ; titre de séjour ; attestation délivrée par l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) ; certificat de l’aide sociale à l’enfance ; livret de famille ; justificatif de mariage ou de PACS…