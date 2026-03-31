Des centres dentaires auraient détourné 58 millions d'euros en déclarant des soins fictifs

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 31/03/2026 à 14:44

Plus de 300.000 euros ont été saisis au cours des perquisitions. Illustration. (Mlarsson62 / Pixabay)

Une énorme escroquerie. 18 établissements dentaires, dont un centre de Soissons (Aisne), sont soupçonnés d'avoir arnaqué l'Assurance maladie et d'avoir indument perçu 58 millions d'euros. Sept personnes ont été interpellées mercredi 25 mars 2026 et mises en examen dans le cadre de l'enquête ouverte pour escroquerie en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs, rapporte France 3 Hauts-de-France.

Des soins fictifs surfacturés

Les faits auraient été mis au jour après des investigations de l'Office central de lutte contre le travail illégal et le pôle interrégional d'enquêteurs de l'Assurance maladie. Les centres auraient facturé de faux soins à de très nombreuses reprises, à des tarifs « 15 fois, 20 fois le montant d'une procédure normale » , selon Jean-François Serret, président de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Aisne. Parfois, certains patients ne s'étaient même pas rendus sur place, selon la procureure de Paris.

« Des actes fictifs avec même des praticiens qui ne travaillaient pas dans le centre, qui ne sont pas connus de l'assurance maladie » , a résumé Jean-François Serret. Auprès de la chaîne d'informations, des patients du centre de Soissons ont évoqué des prestations décevantes, dont des problèmes de prise en charge. Malgré sa fermeture en novembre, celui-ci aurait continué à déclarer des interventions fictives.

Un suspect écroué

D'après L'Union, les autres établissements mis en cause se trouvent à Boulogne, Clamart, Fontaine, Gentilly, Marseille, Montmorency, Neuilly-sur-Seine, Paris, Rueil-Malmaison et Vincennes. Parmi les suspects interpellés ce mercredi, un seul a été placé en détention provisoire, tandis que les autres sont sous contrôle judiciaire. Plus de 300.000 euros ont été saisis au cours des perquisitions.