Comment optimiser son budget rentrée pour 2025 ? / iStock.com - nirat

Faites le point sur ce que vous avez déjà

Avant de vous lancer dans divers achats, faites le point sur ce que vous possédez déjà et qui ne nécessite donc pas d’être racheté. Un cartable en bon état, par exemple, peut tout à fait être réutilisé. De même, les crayons qui écrivent bien (même s’ils sont un peu mordillés), les trousses non déchirées et autres peuvent être réemployés d’une année à l’autre.

Listez vos dépenses

Pour optimiser votre budget rentrée, dressez la liste de vos dépenses. Vos enfants ont besoin de nouvelles baskets pour le sport ? Des rendez-vous sont à prendre chez le coiffeur/la coiffeuse ? Des fournitures scolaires sont à racheter ? Des inscriptions à telle et telle activité extrascolaire sont à prévoir ? Un abonnement aux transports en commun est à renouveler ? Notez toutes les dépenses à venir afin de les anticiper et d’avoir le budget nécessaire.

Tournez-vous vers le seconde-main

Pour réaliser des économies financières, acheter des vêtements et fournitures scolaires d’occasion est une excellente idée. C’est en plus une bonne façon de lutter contre la surconsommation. Il existe diverses plateformes permettant de trouver des articles d’occasion en très bon état et à des prix très intéressants. Attention tout de même, sur ces plateformes, les arnaques à l’IA (intelligence artificielle) sont de plus en plus fréquentes, soyez donc vigilant. Vous pouvez aussi vous tourner vers le troc avec des parents de l’école et/ou du collège où sont scolarisés vos enfants ou via les réseaux sociaux et autres sites comme Le Bon Coin, par exemple. Il y a aussi mytroc.fr, un site Internet dédié au troc.

Traquez les bonnes affaires

Les marques ont bien compris que les consommateurs, à l’aube de la rentrée, sont à la recherche d’un maximum de bonnes affaires. C’est pourquoi, elles sont nombreuses à proposer des offres et promotions intéressantes. Remises sur les sacs à dos et autres baskets, lots à des prix abordables… En magasin comme en ligne, il est possible de réaliser des économies financières appréciables. Pensez aussi à chercher des codes promo en ligne. Il est parfois possible d’en trouver pour bénéficier des frais de livraison offerts ou encore de 5 % de remise.

Renseignez-vous sur les aides disponibles

Si vous faites partie des bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire, vous n’avez aucune démarche à entreprendre, elle vous est versée de façon automatique. Il vous est tout de même possible de prendre contact avec votre CAF pour savoir si vous pourriez bénéficier d’autres avantages/aides. Du côté de votre entreprise, il vous est peut-être possible de percevoir des primes de rentrée scolaire. Rapprochez-vous du CSE (Comité social et économique) pour en savoir plus. Vérifiez enfin si, pour vos enfants collégiens, lycéens et autres, vous pouvez percevoir des aides pour le logement ou encore des bourses.