 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Comment optimiser son budget rentrée pour 2025 ?
information fournie par Boursorama avec LabSense 29/08/2025 à 08:30

Entre les fournitures scolaires, les nouvelles chaussures à acheter ou encore les coupes de cheveux à rafraîchir, la rentrée est synonyme de dépenses. Voici cinq conseils pour optimiser votre budget.

Comment optimiser son budget rentrée pour 2025 ? / iStock.com - nirat

Comment optimiser son budget rentrée pour 2025 ? / iStock.com - nirat

Faites le point sur ce que vous avez déjà

Avant de vous lancer dans divers achats, faites le point sur ce que vous possédez déjà et qui ne nécessite donc pas d’être racheté. Un cartable en bon état, par exemple, peut tout à fait être réutilisé. De même, les crayons qui écrivent bien (même s’ils sont un peu mordillés), les trousses non déchirées et autres peuvent être réemployés d’une année à l’autre.

Listez vos dépenses

Pour optimiser votre budget rentrée, dressez la liste de vos dépenses. Vos enfants ont besoin de nouvelles baskets pour le sport ? Des rendez-vous sont à prendre chez le coiffeur/la coiffeuse ? Des fournitures scolaires sont à racheter ? Des inscriptions à telle et telle activité extrascolaire sont à prévoir ? Un abonnement aux transports en commun est à renouveler ? Notez toutes les dépenses à venir afin de les anticiper et d’avoir le budget nécessaire.

Tournez-vous vers le seconde-main

Pour réaliser des économies financières, acheter des vêtements et fournitures scolaires d’occasion est une excellente idée. C’est en plus une bonne façon de lutter contre la surconsommation. Il existe diverses plateformes permettant de trouver des articles d’occasion en très bon état et à des prix très intéressants. Attention tout de même, sur ces plateformes, les arnaques à l’IA (intelligence artificielle) sont de plus en plus fréquentes, soyez donc vigilant. Vous pouvez aussi vous tourner vers le troc avec des parents de l’école et/ou du collège où sont scolarisés vos enfants ou via les réseaux sociaux et autres sites comme Le Bon Coin, par exemple. Il y a aussi mytroc.fr, un site Internet dédié au troc.

Traquez les bonnes affaires

Les marques ont bien compris que les consommateurs, à l’aube de la rentrée, sont à la recherche d’un maximum de bonnes affaires. C’est pourquoi, elles sont nombreuses à proposer des offres et promotions intéressantes. Remises sur les sacs à dos et autres baskets, lots à des prix abordables… En magasin comme en ligne, il est possible de réaliser des économies financières appréciables. Pensez aussi à chercher des codes promo en ligne. Il est parfois possible d’en trouver pour bénéficier des frais de livraison offerts ou encore de 5 % de remise.

Renseignez-vous sur les aides disponibles

Si vous faites partie des bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire, vous n’avez aucune démarche à entreprendre, elle vous est versée de façon automatique. Il vous est tout de même possible de prendre contact avec votre CAF pour savoir si vous pourriez bénéficier d’autres avantages/aides. Du côté de votre entreprise, il vous est peut-être possible de percevoir des primes de rentrée scolaire. Rapprochez-vous du CSE (Comité social et économique) pour en savoir plus. Vérifiez enfin si, pour vos enfants collégiens, lycéens et autres, vous pouvez percevoir des aides pour le logement ou encore des bourses.

Rentrée scolaire
Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des solutions existent pour faire des économies sur les achats de la rentrée. ( crédit photo : Shutterstock )
    Fournitures scolaires: comment réduire la facture?
    information fournie par Le Particulier pour Conso 28.08.2025 16:30 

    Entre les achats essentiels et les équipements dédiés aux activités extrascolaires, la facture de la rentrée peut rapidement grimper. Nous vous proposons quelques astuces pour minimiser vos dépenses. Fournitures scolaires: une facture qui ne faiblit pas Bâtons ... Lire la suite

  • Shutterstock
    Pourquoi devriez-vous commencer un journal financier ?
    information fournie par aufeminin 28.08.2025 07:17 

    Découvrez comment tenir un journal comptable peut transformer votre rapport à l'argent, vous aider à suivre vos dépenses et vous donner confiance au quotidien. On a beau vouloir garder le contrôle sur son argent, entre les virements automatiques, les dépenses du ... Lire la suite

  • Rentrée universitaire : quelles aides financières pour les étudiants en 2025 ? / iStock.com - seb_ra
    Rentrée universitaire : quelles aides financières pour les étudiants en 2025 ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 27.08.2025 08:30 

    La bourse étudiante sur critères sociaux (BCS) attribuée par le Crous est l'aide la plus connue pour les étudiants en difficultés financières. Mais il en existe d'autres, telles que l'aide au mérite, la bourse aux talents ou l'aide à la mobilité internationale. ... Lire la suite

  • Pour faire des économies à la rentrée scolaire, mieux vaut s’y prendre tôt. ( crédit photo : Shutterstock )
    Comment anticiper les dépenses de la rentrée?
    information fournie par Le Particulier pour Conso 26.08.2025 16:30 

    Échelonnement de paiement pour les activités extrascolaires, achats groupés, kit spécial… Il est possible de bien s'organiser pour ne pas être pris au dépourvu au moment de régler les frais inhérents à la rentrée des classes. Fournitures scolaires: pensez au recyclage ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank