etudiante devant son ordinateur (Crédits: Adobe Stock)

Selon l'enquête annuelle de Familles de France, le coût de la rentrée scolaire pour un élève entrant en classe de 6ème en 2025 est de 211,10 euros. Les dépenses liées à la rentrée sont évidemment moins élevées dans le premier degré que dans le secondaire. Et le financement de la rentrée d'un étudiant peut elle atteindre facilement des milliers d'euros.

Comment financer la rentrée de ses enfants ? Quels leviers pour payer les dépenses contraintes liées à l'éducation ? Toutes nos solutions pour faire face à ces dépenses.

Les aides auxquelles vous pouvez avoir droit

D'abord, rappelons qu'en France les foyers les plus modestes peuvent compter sur des aides comme l'allocation de rentrée scolaire (ARS) qui s'élève en 2025 à 423,48 € pour un enfant de 6 à 10 ans, 446,85 € pour un enfant de 11 à 14 ans et 462,33 € pour un enfant de 15 à 18 ans.

Vous pouvez aussi compter sur les APL par exemple pour loger un enfant étudiant dans une ville éloignée de votre domicile et qui nécessite la location d'un bien immobilier.

Vous pouvez aussi compter sur les aides de certaines collectivités régionales ou communes pour le financement des activités extra-scolaires sportives ou culturelles. Renseignez-vous.

Enfin, nous vous rappelons que vous pouvez aussi bénéficier d'une réduction d'impôt liée à la garde et éducation des enfants. Ainsi, en 2025, un collégien vous fera économiser 61 euros, et un lycéen 153 euros. Si votre enfant fait des études supérieures, le montant de l'économie s'élève à 183 euros. Vos enfants sont encore petits ? La garde d'enfant permet également de réduire son impôt sur le revenu : les frais liés à la garde d'enfants de moins de 6 ans hors du domicile (assistante maternelle, crèche, etc.) permet de bénéficier d'un crédit d'impôt équivalent à 50 % des dépenses payées pour ce mode de garde, avec un plafond de dépense fixée à 3 500€, soit un crédit d'impôt maximal de 1 750 euros par an ; Les frais liés à la garde d'enfant au domicile permettent quant à eux de bénéficier d'un crédit d'impôt équivalent à 50 % des dépenses payées pour ce mode de garde, avec un plafond de dépense fixée à 12 500€ + 1 500€ par enfant à charge (sans pouvoir excéder les 15 000 euros), soit un crédit d'impôt maximal de 6 000 euros à 7 500 euros par an.

Les crédits conso ou crédit étudiant

En dernier recours, vous pouvez aussi bien sûr souscrire un crédit à la consommation, ou un crédit étudiant. Dans un contexte de baisse des taux, peut-être êtes-vous tenté par ce moyen de financer la rentrée scolaire, mais attention, il s'agit là du moyen à utiliser quand on ne peut faire face. En effet, cela implique non seulement le remboursement des sommes empruntées mais aussi les intérêts et assurances éventuels.

Vous ne pouvez faire face à vos dépenses ? Vous pouvez essayer d'emprunter de l'argent à un proche ou sollicitez l'aide de vos parents qui pourront peut-être financer une partie de la scolarité de leur petit-enfant via un prêt ou un don.

Le crédit a un coût loin d'être négligeable et devrait être employé quand il n'y a pas d'autres solutions possibles.

L'épargne que vous avez constituée

Enfin, la meilleure solution, quel que soit le poste de dépense, reste l'anticipation. Ainsi, le financement de la rentrée scolaire et des études des enfants devrait être prévue très en amont avec une épargne dédiée. Il convient pour cela de déterminer avec précision combien coûtera la rentrée de votre enfant l'an prochain et d'épargner tout au long de l'année pour être à même de faire face à la dépense. Pour ce qui est des études supérieures, les sommes sont parfois colossales et si vous souhaitez prendre en charge le coût des études de vos enfants, mieux vaut avoir prévu le coup de nombreuses années auparavant.

Vous n'avez pas prévu ou mal anticipé le coût de la rentrée ? Exceptionnellement, vous pouvez avoir piocher dans votre épargne de précaution même si le fonds d'urgence devrait dans l'idéal servir à faire face aux dépenses imprévues et urgentes. L'essentiel reste d'éviter de s'endetter.