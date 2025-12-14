information fournie par Boursorama avec LabSense • 14/12/2025 à 08:30

Remplacer son lave-linge sans se ruiner : la Caf peut-elle vous aider ? / iStock.com - AaronAmat

Une aide différente selon les départements

L'aide à l'équipement ménager de la CAF permet d'aider les familles modestes à faire face à l'achat ou au remplacement de certains appareils ou meubles indispensables à la vie quotidienne : appareils électroménagers (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, four…) et mobilier de base (literie, table, chaises, armoire…). Le matériel informatique peut également faire partie de la liste des équipements éligibles. Assez méconnue, cette aide sociale est une aide publique qui relève de la compétence des départements. Elle est accordée par la CAF (ou la MSA) de certains départements et porte différentes appellations : "Prêt d'équipement du logement" dans l'Hérault, "Aide à l'amélioration du cadre de vie" dans les Hauts-de-Seine, "Aide à l'équipement du logement" dans le Finistère, "Aide à l'équipement ménager mobilier" en Corrèze... Au même titre que le nom de l'aide, les conditions et les montants d'attribution diffèrent selon les caisses. Il convient donc avant tout de se renseigner auprès de la CAF de son département, via le site ou au guichet. Le seul critère commun est d'avoir un ou plusieurs enfants, mais certaines CAF (telles qu'en Saône-et-Loire) exigent de percevoir au moins une aide, alors que d'autres (dans le Var) acceptent de verser l'aide à des parents non-allocataires.

Pour qui, combien et comment ?

L'aide est soumise à condition de ressources. La base de calcul est le quotient familial (QF), indicateur défini par la CAF en fonction des revenus et de la composition du foyer. Le plafond de QF à ne pas dépasser est fixé par chaque département (il doit par exemple être inférieur ou égal à 1 000 € dans le Var, à 850 € dans le Nord, à 700 € dans les Hauts-de-Seine). Le montant de l'aide dépend de chaque caisse, mais se situe en moyenne aux alentours de 300 € par équipement. Des aides pour différents appareils peuvent être sollicitées sur une même année civile, avec un plafond de 450 €. Une majoration est possible en cas de séparation, de décès du conjoint ou de naissance d'un enfant. Si l'aide est versée sous forme de prêt, son montant peut être plus important (jusqu'à 1 500 € dans l'Aisne, dont 600 € pour le matériel informatique). Pour solliciter l'aide, un dossier spécifique est à constituer et les procédures varient selon les caisses. Le formulaire est à retirer auprès du service d'action sociale de la CAF ou du Conseil départemental, selon la collectivité qui gère la prestation. Une attestation CAF ou MSA, un justificatif de domicile et un devis du matériel doivent être fournis, et le dossier est à déposer avant l'achat de l'équipement. Il peut aussi être déposé en ligne, ou exiger l'intervention d'un.e assistant.e social.e. L'aide peut être versée sous forme de subvention (non remboursable) ou de prêt à taux zéro, selon le quotient familial. En cas de prêt, le montant de la mensualité est retenu sur les autres prestations (aide au logement ou allocations familiales) et, sauf exception, la durée de remboursement ne peut pas dépasser 36 mois. L'aide à l'équipement peut parfois se cumuler avec d'autres dispositifs, notamment logement ou énergie.